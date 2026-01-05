القاهرة - مصراوي:

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "الحب والحلم والتجربة"، للزميل الكاتب الصحفي عبدالوهاب شعبان.

يشارك في الندوة، وحفل توقيع الكتاب د. أيمن عامر، رئيس قسم علم نفس السابق بكلية الآداب في جامعة القاهرة، رئيس رابطة الإخصائيين النفسيين، والفنان طارق الدسوقي، والإذاعي رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، والكاتب الصحفي والروائي مصطفى عبيد.

يدير المناقشة الشاعر محمد عرب صالح، وذلك يوم الخميس 8 يناير 2026م، الساعة الخامسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.