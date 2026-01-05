إعلان

الخميس.. ندوة وحفل توقيع كتاب "الحب والحلم والتجربة" للكاتب عبدالوهاب شعبان

كتب : مصراوي

11:39 م 05/01/2026 تعديل في 06/01/2026

نقابة الصحفيين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي:

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "الحب والحلم والتجربة"، للزميل الكاتب الصحفي عبدالوهاب شعبان.

يشارك في الندوة، وحفل توقيع الكتاب د. أيمن عامر، رئيس قسم علم نفس السابق بكلية الآداب في جامعة القاهرة، رئيس رابطة الإخصائيين النفسيين، والفنان طارق الدسوقي، والإذاعي رضا عبدالسلام رئيس إذاعة القرآن الكريم السابق، والكاتب الصحفي والروائي مصطفى عبيد.

يدير المناقشة الشاعر محمد عرب صالح، وذلك يوم الخميس 8 يناير 2026م، الساعة الخامسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقابة الصحفيين الحب والحلم والتجربة عبدالوهاب شعبان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمود تريزيجيه أمام بنين
رياضة عربية وعالمية

منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابة محمود تريزيجيه أمام بنين
الجلسة الأولى انتهت.. متى يستأنف القضاء الأمريكي محاكمة مادورو وزوجته؟
شئون عربية و دولية

الجلسة الأولى انتهت.. متى يستأنف القضاء الأمريكي محاكمة مادورو وزوجته؟

نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد
شئون عربية و دولية

نائبة الرئيس الفنزويلي تؤدي اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد
أول رد فعل من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على بنين
رياضة عربية وعالمية

أول رد فعل من محمد صلاح بعد فوز منتخب مصر على بنين
شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026
أخبار مصر

شهادة الاستطاعة الصحية.. بيان مهم من السياحة بشأن الحج 2026

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الأربعاء أم الخميس؟.. موعد إجازة عيد الميلاد لموظفي العام والخاص
"صدمة للفراعنة".. إصابة لاعب منتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي
بين "جثث مجهولة" و"لغز التراخيص".. القصة الكاملة لـ "جحيم بنها" (تغطية خاصة)
الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026