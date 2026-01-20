إعلان

رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من شوارع القاهرة والجيزة

علاء عمران

11:41 ص 20/01/2026

سيارات متروكة ومتهالكة في الشوارع - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من تواجدها بالشوارع والميادين، مع تكثيف انتشار الخدمات المرورية، حيث أسفرت الحملات عن رفع 42 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الطرق.

كما شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات مرورية موسعة لرصد المخالفات ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحد من المظاهر العشوائية.

وجاءت الحملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق والأحياء، وبمشاركة ممثلي كافة الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

