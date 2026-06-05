قررت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية حبس مدير بإدارة التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بابتزاز ولية أمر طالبة والتلفظ معها بألفاظ خادشة للحياء، مقابل مساعدتها في نقل ابنتها من إحدى المدارس وتعديل درجاتها.

استمرار التحقيقات

وتواصل النيابة العامة بمحافظة القليوبية تحقيقاتها الموسعة في الواقعة، عقب ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، للوقوف على جميع ملابسات القضية.

كشف ملابسات الفيديو المتداول

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اتهام مدير بإدارة التعليم الإعدادي بابتزاز ولية أمر طالبة مقابل إنهاء إجراءات نقل الطالبة وتعديل درجاتها.

تحديد هوية ولية الأمر

وتلقى مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية ورئيس مباحث المديرية إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول بنها، يفيد برصد المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفحص، أمكن تحديد ولية الأمر الظاهرة في الفيديو، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية.

أقوال ولية الأمر

وأفادت ولية الأمر بأنها كانت ترغب في نقل ابنتها إلى مدرسة قريبة من محل إقامتها عقب انفصالها عن زوجها، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، ما دفعها للتوجه إلى الجهة المختصة، حيث التقت بالمسؤول محل الاتهام، والذي طلب منها - وفق أقوالها - مقابلًا لإنهاء إجراءات النقل.

ضبط المتهم وإيقافه عن العمل

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث قسم أول بنها من ضبط المتهم، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة بنها، كما صدر قرار بإيقافه عن العمل من الجهة الإدارية المختصة على خلفية الواقعة.

الإجراءات القانونية

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة أعمالها لاستكمال التحقيقات وكشف جميع تفاصيل الواقعة.