أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، قبل أن تشتعل النيران بالمركبة وتلتهمها بالكامل، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى كوبري المستقبل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحادث.

نجاة الركاب قبل اشتعال السيارة

وكشفت المعاينة الأولية أن جميع مستقلي السيارة تمكنوا من الخروج منها عقب انقلابها مباشرة، قبل اندلاع النيران بالمركبة، ما ساهم في تجنب وقوع إصابات خطيرة أو وفيات نتيجة الحريق.

إصابة واحدة بحروق

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفاوتة، فيما تعرض مصاب واحد لحروق بالقدمين والذراعين، بينما تنوعت إصابات باقي المصابين بين كدمات وسحجات واشتباه كسور نتيجة الحادث.

نقل المصابين إلى المجمع الطبي

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية لتلقي الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة، فيما يخضع المصابون للمتابعة الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

تفحم السيارة بالكامل

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق بعد اشتعال السيارة، إلا أن النيران تسببت في تفحمها بالكامل، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

تحقيقات لمعرفة الأسباب

وتباشر الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وبيان ما إذا كانت السرعة الزائدة أو اختلال عجلة القيادة وراء انقلاب السيارة.