مياه القليوبية: التعامل مع 187 عطلاً خلال عيد الأضحى واستمرار الخدمة دون انقطاع

كتب : أسامة علاء الدين

04:24 م 01/06/2026

شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية نجاحها في التعامل الفوري مع الأعطال الطارئة التي وردت خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار خطة الطوارئ التي تم تنفيذها لضمان استمرارية تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

تفاصيل أعطال المياه التي تم التعامل معها في العيد


وأوضح المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن فرق التشغيل والصيانة والطوارئ تمكنت من التعامل مع 187 عطلاً بمختلف المناطق، شملت 185 عطلاً بشبكات وخطوط مياه الشرب وعطلين بخطوط طرد الصرف الصحي، حيث جرى إصلاحها فور تلقي البلاغات للحد من أي تأثير على المواطنين.

رفع درجة الاستعداد وخطة الطوارئ في العيد


وأكد رئيس الشركة أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى قبل بدء إجازة العيد، من خلال تجهيز فرق الطوارئ والمعدات وسيارات الشفط والكسح، مع متابعة مستمرة لغرف العمليات والخط الساخن، بما ساهم في سرعة الاستجابة للبلاغات وإنجاز أعمال الإصلاح في أسرع وقت ممكن.

استمرار استقرار الخدمة خلال العيد


وأشار إلى أن انتظام العمل بين مختلف قطاعات الشركة ساهم في الحفاظ على استقرار خدمات مياه الشرب والصرف الصحي طوال أيام العيد، موجهاً الشكر للعاملين وفرق الطوارئ التي واصلت العمل على مدار الساعة لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

