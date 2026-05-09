من بحري إلى المنشية.. جولة حرة للسيسي وماكرون على كورنيش الإسكندرية (فيديو وصور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

11:33 م 09/05/2026
    جولة حرة للسيسي وماكرون على كورنيش الإسكندرية (2)
    جولة حرة للسيسي وماكرون على كورنيش الإسكندرية (4)
    جولة حرة للسيسي وماكرون على كورنيش الإسكندرية (5)
    جولة حرة للسيسي وماكرون على كورنيش الإسكندرية (6)
    جولة حرة للسيسي وماكرون على كورنيش الإسكندرية (3)

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية، اصطحب خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، والأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكوفونية.

السير بالممشى السياحي وزيارة قلعة قايتباي

وشملت الجولة السير على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية وصولًا إلى المدخل الخاص بـقلعة قايتباي، أعقبها جولة حرة سيرًا على الأقدام بمنطقة بحري والكورنيش.

عرض أثري عن فنار الإسكندرية والآثار الغارقة

واستمع الرئيسان إلى شرح حول تاريخ قلعة قايتباي، بحضور وزير السياحة والآثار، كما تضمن البرنامج عرضًا حول أعمال التنقيب الأثري تحت الماء لبقايا فنار الإسكندرية، قدمه خبراء من الإدارة العامة للآثار الغارقة المصرية ومركز الدراسات السكندرية الفرنسي.

كنوز أثرية من أعماق البحر

واستعرض الخبراء خلال الجولة عددًا من القطع والكنوز الأثرية التي جرى استخراجها من قاع البحر، والتي تعود إلى عصور تاريخية مختلفة مرت بها مدينة الإسكندرية.

مأدبة عشاء للوفود المشاركة

وأقام الرئيس السيسي مأدبة عشاء تكريمًا للرئيس الفرنسي والوفد المرافق، إلى جانب رؤساء الوفود المشاركة في فعاليات جامعة سنجور، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الثقافي والسياحي والعلمي بين مصر وفرنسا ودول الفرانكوفونية.

إشادة فرنسية بمكانة الإسكندرية

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن تقديره لمدينة الإسكندرية، واصفًا إياها بأنها منارة عالمية للعلم والثقافة ومركز محوري للتعاون بين دول البحر المتوسط عبر التاريخ.

الرئيس السيسي إيمانويل ماكرون قلعة قايتباي كورنيش الإسكندرية جامعة سنجور

