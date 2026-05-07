كشفت مصادر مطلعة على مجريات التحقيقات، أن دنيا فؤاد أدلت بأقوالها أمام جهات التحقيق، مؤكدة تعرض اسمها للاستغلال من قبل أشخاص آخرين قاموا بجمع تبرعات من المواطنين دون علمها أو تفويض منها، مستغلين شهرتها كإحدى المحاربات للورم.

أوضحت دينا فؤاد خلال التحقيقات، أنها فوجئت بوجود حملات لجمع الأموال تحمل اسمها وصورتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن تلك الحملات لم تصدر عنها بأي شكل، ولم تمنح أي جهة الحق في استخدامها أو التحدث باسمها.

أضافت أنها لم تتلقَ أي مبالغ مالية من تلك التبرعات المزعومة، مؤكدة أن ما حدث يمثل استغلالًا غير مشروع لاسمها وظروفها الصحية، ما ألحق بها أضرارًا نفسية ومعنوية.

بمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها، أقرت بقيامها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجمع تبرعات مالية من المواطنين لمساعدتها في العلاج، موضحة أنها أقدمت على ذلك عقب شعورها بآلام ظنت أنها أورام سرطانية، دون أن تقدم أي مستندات طبية تؤيد أقوالها.

ترحيل للنيابة

في السياق ذاته، كشفت مصادر أمنية عن ترحيل دنيا فؤاد إلى النيابة العامة، لمباشرة التحقيق معها بشأن الاتهامات المرتبطة بواقعة جمع تبرعات مالية من متابعين.

أوضحت المصادر، أن قرار الترحيل جاء عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار استكمال التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة.

ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة إلى أقوالها، مع فحص المستندات المتعلقة بآلية جمع الأموال وأوجه إنفاقها، للتحقق من مدى صحة ما تم تداوله.

بيان أمني يكشف التفاصيل

في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي وأحد البرامج التلفزيونية بشأن ادعاء إحدى السيدات إصابتها بأمراض سرطانية على خلاف الحقيقة، وجمعها مبالغ مالية على سبيل التبرعات من المواطنين بمحافظة الإسماعيلية، أوضح مصدر أمني، أنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 الجاري ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثان الإسماعيلية من إحدى الصحفيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، تتضرر فيه من إحدى السيدات لقيامها بالنصب والاحتيال عليها، واستغلالها في جمع تبرعات من متابعيها بزعم إصابتها بأمراض سرطانية.

أشار البيان إلى أن ذلك مكن المشكو في حقها من جمع مبالغ مالية من عدد من المواطنين نتيجة تلك الادعاءات، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها، وتبين أنها ربة منزل ومقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

أكد المصدر، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تعود تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من المواطنين ببلاغات رسمية ضد دنيا فؤاد، المعروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تبرعهم لها بمبالغ مالية بدافع إنساني، على خلفية ما تم تداوله بشأن إصابتها بمرض السرطان، في واقعة أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة.

بلاغات المتبرعين

وأوضح مقدمو البلاغات، أنهم قاموا بتحويل مبالغ مالية دعمًا لحالتها الصحية، قبل أن تثار تساؤلات حول حقيقة المرض، وهو ما دفعهم إلى اللجوء للقنوات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تصريحات محامية المتبرعين

من جانبها، أكدت ولاء الحلفاوي محامية المتبرعين، في تصريحات صحفية، أن البلاغات تضمنت وجود شبهة تتعلق بجمع أموال دون وجه حق، مشيرة إلى أن موكليها قدموا الدعم بدافع إنساني خالص، قبل ظهور مؤشرات أثارت الشكوك حول الواقعة.

أضافت أن الخطوة القانونية جاءت في إطار الحفاظ على حقوق المتبرعين، مع التأكيد على أن القضية لا تزال قيد الفحص، ولم يتم حسمها حتى الآن.

من التعاطف إلى الجدل

تعود الواقعة إلى ظهور دنيا فؤاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تحدثت عن إصابتها بمرض السرطان ومعاناتها الصحية، ما أثار تعاطفًا واسعًا بين المتابعين، ودفع عددًا منهم إلى تقديم دعم مادي لمساندتها في رحلة العلاج.

ومع تزايد التفاعل، بدأت حالة من الجدل تتصاعد، في ظل تساؤلات حول حقيقة حالتها الصحية، خاصة مع غياب مستندات طبية رسمية أو وجود جهة معتمدة تشرف على التبرعات، ما فتح باب الشكوك لدى البعض.

انقسام بين الداعمين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الانقسام، بين مؤيدين يتمسكون بروايتها الإنسانية، وآخرين شككوا في مصداقيتها، خاصة بعد تداول روايات من بعض الداعمين السابقين تشير إلى تعافيها في وقت سابق.

انتظار قرار النيابة

ومن المنتظر أن تستكمل النيابة العامة التحقيقات خلال الفترة المقبلة، لسماع أقوال جميع الأطراف وفحص المستندات المرتبطة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.