محافظ القليوبية يتفقد محلج القطن الأثري بالقناطر ويبحث تحويله لمزار سياحي - صور

كتب : أسامة علاء الدين

07:51 م 06/05/2026
    جولة لمحافظ القليوبية
    جولة لمحافظ القليوبية
    جولة لمحافظ القليوبية

أجرى الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة لمحلج القطن الأثري بمدينة القناطر الخيرية، للوقوف على حالته الراهنة ودراسة آليات استثماره سياحيًا بما يخدم قطاع السياحة بالمحافظة، وذلك في إطار جهود محافظة القليوبية لإحياء التراث التاريخي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

ورافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي قطاع الآثار الإسلامية، في إطار التنسيق بشأن أعمال الترميم والتطوير.

صرح تاريخي بقيمة كبيرة

وأكد المحافظ أن محلج القطن يُعد من أقدم محالج الأقطان في مصر والشرق الأوسط، حيث يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر، ويضم ماكينات حلج تراثية نادرة تعود إلى عام 1902، مشددًا على أهمية الحفاظ على هذا الصرح التاريخي الفريد.

وأوضح أن المشروع يستهدف تحويل الموقع إلى قيمة مضافة حقيقية في قطاع السياحة، من خلال استغلال طابعه التاريخي وربطه بالأنشطة الثقافية والسياحية، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويحافظ على هويته التراثية.

إنشاء موقف حضاري جديد

وفي سياق متصل، تفقد المحافظ أرض "الكامب" بمدينة القناطر الخيرية، والتي تبلغ مساحتها نحو 7000 متر مربع، وذلك في إطار التنسيق مع الجهات المختصة بوزارة الري، تمهيدًا لإنشاء موقف حضاري متطور يضم المواقف العشوائية داخل المدينة.

تطوير شامل للقناطر الخيرية

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المحافظة لتطوير مدينة القناطر الخيرية والارتقاء بها كمدينة سياحية متكاملة، من خلال تحسين المظهر الحضاري وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين، بما يسهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة المصرية.

القليوبية القناطر الخيرية القطن السياحة

