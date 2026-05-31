روى أحد شهود العيان بقرية أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية تفاصيل جديدة حول واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها، مؤكدًا أن المتهم كان معروفًا بتكرار الاعتداء على زوجته خلال السنوات الماضية، وأن المجني عليها كانت تتحمل تلك الخلافات حفاظًا على استقرار الأسرة واستمرار الحياة الزوجية.

وأضاف الشاهد لمراسل "مصراوي"، أن الخلافات بين الزوجين لم تكن وليدة اللحظة، بل امتدت لفترات طويلة، وكانت تنتهي في كثير من الأحيان باعتداءات متكررة من الزوج على زوجته.

واقعة سابقة كادت تودي بحياتها

وأوضح الشاهد، أن الزوج سبق له التعدي على زوجته بصورة عنيفة قبل نحو عام، حيث ألقى بها من شرفة الطابق الثاني، إلا أنها نجت من الموت آنذاك، وعادت لاستكمال حياتها الأسرية رغم ما تعرضت له.

وأشار إلى أن الزوجين كانا متزوجين منذ نحو 13 عامًا، ولديهما أبناء، الأمر الذي دفع الزوجة إلى تحمل العديد من المشكلات الأسرية خلال السنوات الماضية.

محاولة نقلها للمستشفى فجرًا

وكشف الشاهد أن المتهم حاول في السادسة صباحًا نقل زوجته إلى المستشفى باستخدام "توك توك"، إلا أن أحد السائقين رفض نقلهما، فحاول الاستعانة بأكثر من سائق آخر في المنطقة.

وأضاف أن إحدى الجارات لاحظت حالة غير طبيعية على المجني عليها، وعند اقترابها اكتشفت وفاتها، فأطلقت صرخات استغاثة جمعت الأهالي إلى موقع الواقعة.

صدمة بين أهالي القرية

وأكد عدد من أهالي القرية أن حالة من الحزن والصدمة خيمت على المنطقة عقب اكتشاف الجريمة، خاصة أن المجني عليها كانت معروفة بحسن الخلق، فيما تجمع العشرات فور سماع الصرخات.

وأشار الأهالي إلى أن الواقعة تركت أثرًا كبيرًا داخل القرية، وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبات القانونية على المتهم.

جهات التحقيق تواصل الإجراءات

وكانت جهات التحقيق بالقليوبية قد انتقلت إلى موقع الحادث لمعاينة مسرح الجريمة ومناظرة الجثمان، كما قررت نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى لاستكمال الإجراءات القانونية، والعرض على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة بدقة.

كما تم التحفظ على الزوج المتهم عقب ضبطه، وبدأت التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة وظروفها.

بداية الواقعة

شهدت قرية أجهور الكبرى التابعة لمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية جريمة مأساوية، بعدما لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 44 عامًا مصرعها إثر تعدي زوجها عليها داخل منزل الأسرة.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم، البالغ من العمر 49 عامًا ويعمل تاجر موبيليا، ارتكب الواقعة على خلفية خلافات أسرية، فيما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان وانتداب الطب الشرعي، مع استمرار التحقيقات.



