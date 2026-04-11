إعلان

زينة ومجسمات وأنوار.. كنائس أسيوط تنهي استعداداتها لعيد القيامة- صور

كتب : محمود عجمي

03:58 م 11/04/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    كنائس أسيوط تنهي استعداداتها لعيد القيامة (2)
  • عرض 7 صورة
    كنائس أسيوط تنهي استعداداتها لعيد القيامة (4)
  • عرض 7 صورة
    كنائس أسيوط تنهي استعداداتها لعيد القيامة (5)
  • عرض 7 صورة
    كنائس أسيوط تنهي استعداداتها لعيد القيامة (6)
  • عرض 7 صورة
    كنائس أسيوط تنهي استعداداتها لعيد القيامة (1)
  • عرض 7 صورة
    كنائس أسيوط تنهي استعداداتها لعيد القيامة (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أنهت كنائس محافظة أسيوط، بمختلف طوائفها، استعداداتها لاستقبال احتفالات عيد القيامة المجيد، وإقامة قداس العيد مساء اليوم السبت، حيث جرى تزيين مداخل ومخارج الكنائس بالزينة واللافتات احتفالًا بالمناسبة.

قيادات كنسية تترأس قداسات العيد

ويترأس قداس عيد القيامة الأنبا يوأنس، مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، كما يترأس الأنبا دانيال، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، قداسات العيد بمشاركة القساوسة والآباء الكهنة الإكليريكيين والشمامسة، وبحضور جماهير شعب الكنائس.

أجواء فرح وبهجة بمحيط الكنائس

وشهد محيط الكنائس أجواء من البهجة والسعادة، حيث حرصت الأسر والأطفال على التوافد لالتقاط الصور التذكارية بجوار الزينة ومجسمات العيد، تعبيرًا عن فرحتهم باستقبال عيد القيامة وشم النسيم.

الكنيسة الإنجيلية تستكمل تجهيزاتها

من جانبه، أكد القس باسم عدلي، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، أن الكنيسة أنهت جميع استعداداتها لاستقبال المصلين والمحتفلين، لافتًا إلى أن الزينة والمجسمات التي جرى تجهيزها تهدف إلى نشر أجواء الفرح والبهجة بين رواد الكنيسة.

توجيهات محافظ أسيوط لدعم الاستعدادات

وفي السياق ذاته، أصدر اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، توجيهات بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة إنارة الشوارع المحيطة بالكنائس والأديرة، مع التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية ومرور أسيوط، لرفع السيارات المتهالكة ومنع الانتظار بمحيط الكنائس، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية وضمان سلامة المواطنين.

انتشار أمني لتأمين الاحتفالات

كما كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط الكنائس والمنشآت العامة، حيث وجه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، الضباط والأفراد المعينين بالخدمات الأمنية بضرورة اليقظة التامة، وفحص المترددين عبر البوابات الإلكترونية، وتمشيط محيط الكنائس وتوسيع دائرة الاشتباه، مع الالتزام الكامل بالخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الاحتفالات.

تأمين الاحتفالات في إطار الوحدة الوطنية

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على توفير أجواء آمنة ومستقرة خلال الاحتفالات الدينية، بما يعكس روح المحبة والتلاحم والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب المصري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قداس العيد عيد القيامة شم النسيم كنائس أسيوط الأنبا يوأنس الوحدة الوطنية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان