في حضور المحافظ والقيادات.. الآلاف من أهالي الأقصر يؤدون صلاة عيد الأضحى-

أدى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد منصور حمادة بشارع عباس فريد، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالروحانيات وترديد تكبيرات العيد، فى حضور جماهيري من المواطنين الذين حرصوا على أداء الصلاة والاحتفال بهذه المناسبة المباركة.

جاهزية كاملة لإستقبال المصلين

جاءت صلاة عيد الأضحى وخطبتها التي ألقاها الشيخ سعودي مرزوق في إطار الاستعدادات المكثفة التي شهدتها محافظة أسوان لتجهيز 2300 مسجدًا و53 ساحة مفتوحة بمختلف المدن والمراكز لإستقبال المصلين، بما يضمن توفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الدينية في سهولة ويسر.

تهنئة للرئيس والشعب المصرى

حرص المهندس عمرو لاشين على تقديم التهنئة باسم أهالي محافظة أسوان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالأمن والاستقرار والخير والرخاء.

رفع درجة الإستعداد بكافة القطاعات

أكد محافظ أسوان، أنه تم رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية والمرافق العامة بالمحافظة، من أجل تهيئة الأجواء الاحتفالية أمام المواطنين للاستمتاع بأيام العيد، مع ضمان استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

متابعة لحظية وغرف عمليات على مدار الساعة

أوضح المحافظ، أنه تم توجيه تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة إنتظام المرافق والخدمات العامة والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين خلال فترة العيد.