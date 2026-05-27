شارك المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، الآلاف من أهالي المحافظة أداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة مسجد سيدي "أبو الحجاج" بمدينة

كما شارك في أداء الصلاة إلى جانب محافظ الأقصر، الدكتور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، واللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وفضيلة الشيخ على صديق وكيل وزارة الأوقاف بالاقصر، والشيخ محمود الطيب مدير منطقة الاقصر الازهرية، والدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور محمد الملاح مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، وقيادات مديرية أمن الأقصر، ووكلاء الوزارات، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وعقب انتهاء الصلاة، اأستمع الحضور إلى خطبة صلاة العيد والتى كانت مسحوبة بلغة الإشارة، ثم حرص محافظ الأقصر على تبادل التهاني وقام بتوزيع هدايا العيد على المصلين.

وتوجه محافظ الأقصر، بالتهنئة والتبريكات لكافة أبناء محافظة أبناء الأقصر والشعب المصري بصورة عامة بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء وشر، وأن يعيد تلك المناسبة المباركة على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات والازدهار.

وأكد على أهمية تلاحم الشعب مع القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة.