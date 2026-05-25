أسفر عن 3 وفيات و21 مصابا.. السجن 10 سنوات لمتهم وبراءة آخرين في حادث قطاري المنيا

كتب : جمال محمد

01:46 م 25/05/2026

قضت محكمة جنايات مركز المنيا، اليوم الإثنين، بمعاقبة سائق الجرار المتسبب في وقوع حادث تصادم قطارين بالقرب من قرية ماقوسة بمحافظة المنيا في أكتوبر 2024 بالسجن 10 سنوات، وبراءة آخرين.

وعقدت جلسة المحكمة اليوم برئاسة المستشار حازم شوقي رئيس دائرة جنايات مركز المنيا (الدائرة السادسة ) وأصدرت حكمها في الجناية 41277 لسنة 2025 جنايات مركز المنيا المقيدة برقم 3892 لسنة 2025 كلي جنوب المنيا .

وجاء الحكم ضد المتهم "ك. إ. ك"، سائق الجرار بالسجن 10 سنوات، وبراءة 4 آخرين في القضية وهم: "ح.ح.م"، "ر.ف.ع"، "م.س.ع" و"ح. ح. ع" وذلك لعدم توافر الأدلة ضد المتهمين.
وكانت محافظة المنيا شهدت صباح يوم 24 أكتوبر عام 2024 حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار النوم رقم 1087 القادم من أسوان باتجاه القاهرة، في المسافة بين أبو قرقاص والمنيا.
وأسفر الحادث عن سقوط أول عربتين من قطار النوم وعربة المحركات في ترعة الإبراهيمية، وإصابة 22 شخصا، ومصرع ثلاثة أشخاص، فيما تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وفصل القطار عن العربتين لحين انتهاء أعمال الرفع.

المنيا محكمة جنايات حادث

