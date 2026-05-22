تكثف أجهزة الأمن بمحافظة المنوفية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان سيدة داخل مقابر قرية ميت برة التابعة لمركز قويسنا، في واقعة أثارت حالة من الجدل والقلق بين الأهالي.

بلاغ بالعثور على الجثمان

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان سيدة داخل منطقة المقابر بقرية ميت برة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لإجراء المعاينة والفحص.

إصابة بطلق ناري

وكشفت المعاينة الأولية وجود إصابة بطلق ناري في الجثمان، فيما تبين أن السيدة تدعى "إيمان.أ.ب" وتبلغ من العمر 35 عامًا، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

فحص الكاميرات والتحريات

وكلفت الأجهزة الأمنية فريق بحث من ضباط مباحث قويسنا بسرعة إجراء التحريات، وسؤال شهود العيان، ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثمان، للوصول إلى مرتكب الواقعة وكشف تفاصيلها كاملة.

التحقيقات مستمرة

وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، مع استمرار جهود رجال الأمن لكشف غموض الحادث وملابساته.