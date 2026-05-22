كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية تفاصيل جريمة أسرية مأساوية شهدها شارع الروضة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بعدما أقدم شاب على إنهاء حياة جدته داخل المنزل إثر خلافات عائلية بينهما، في واقعة أثارت حالة من الصدمة بين الأهالي.

بلاغ للأجهزة الأمنية

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بقيام شاب بالتخلص من جدته بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

التحريات تكشف السبب

وانتقلت قوة أمنية بقيادة رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة إلى مكان الواقعة، حيث كشفت التحريات أن مشادة وخلافات نشبت بين المتهم وجدته، قبل أن تتطور بشكل مأساوي بقيامه بالتعدي عليها ما أسفر عن وفاتها.

نقل الجثة وضبط المتهم

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بقيادة معاوني رئيس المباحث، من ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات القانونية.

قرارات النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.