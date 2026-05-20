إعلان

حصدوا المركز الثاني بدورة الشهيد الرفاعي.. رئيس جامعة سوهاج يكرم أبطال كمال الأجسام

كتب : عمار عبدالواحد

06:32 م 20/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    جانب من اللقاء قبل التكريم
  • عرض 4 صورة
    تكريم الكابتن محمود عنبر المدير الفني لمنتخب جامعة في كمال الأجسام
  • عرض 4 صورة
    اللقاء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كرّم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أبطال منتخب كمال الأجسام بالجامعة بعد تألقهم اللافت في دورة الشهيد الرفاعي، ونجاحهم في حصد المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، بإجمالي 5 ميداليات متنوعة، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بقاعة مجلس الجامعة.

وشهد التكريم حضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وكابتن الخطيب مسعود أخصائي رياضي.

إشادة بأداء الأبطال ودعم مستمر للأنشطة الرياضية

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره واعتزازه بما حققه أبطال كمال الأجسام من أداء قوي ومشرف خلال البطولة، مؤكدًا أن الجامعة تمتلك جيلًا متميزًا من الرياضيين القادرين على المنافسة بقوة في مختلف البطولات المحلية والقومية.

وأشار إلى أن هذا التكريم يأتي تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلها الطلاب والجهاز الفني طوال العام الدراسي، وتحفيزًا لهم لمواصلة تحقيق الإنجازات والوصول إلى المنافسات العالمية.

5 ميداليات تزين مشوار منتخب الجامعة

وأوضح الدكتور أحمد عاطف أن منتخب الجامعة نجح في إضافة إنجاز جديد لسجل الأنشطة الرياضية، بعدما حصد ميداليتين ذهبيتين لكل من الطالب محمد خالد بكلية علوم الرياضة في وزن 90 كجم، والطالب زياد علاء بكلية الآداب في وزن 75 كجم.

كما أضاف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي أن المنتخب فاز أيضًا بميداليتين فضيتين عن طريق الطالب معاذ إبراهيم بكلية الزراعة في وزن 85 كجم، والطالب محمد عشري بكلية الآداب في وزن 60 كجم، إلى جانب الميدالية البرونزية التي حققها الطالب أحمد عبدالله بكلية التجارة في وزن 75 كجم.

تكريم الجهاز الفني والإداري

وشمل التكريم كذلك أعضاء الجهاز الفني والإداري المرافق للمنتخب، وهم الكابتن محمود عنبر والكابتن محمد عبدالعزيز، تقديرًا لجهودهم في إعداد وتأهيل اللاعبين وقيادة الفريق لتحقيق هذا الإنجاز الرياضي المشرف.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج بطولة كمال الأجسام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بلال علام الأبرز.. تعرف على معلقي مباريات جولة الحسم الليلة
رياضة محلية

بلال علام الأبرز.. تعرف على معلقي مباريات جولة الحسم الليلة
"هددها ببندقية خرطوش".. الداخلية تضبط طليق سيدة في المنوفية
حوادث وقضايا

"هددها ببندقية خرطوش".. الداخلية تضبط طليق سيدة في المنوفية
التموين" تعلن بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية - تفاصيل
أخبار مصر

التموين" تعلن بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية - تفاصيل
ترامب: شعبيتي في إسرائيل 99% وقد أترشح لرئاسة الوزراء هناك
شئون عربية و دولية

ترامب: شعبيتي في إسرائيل 99% وقد أترشح لرئاسة الوزراء هناك

توافد جماهير الأهلي على استاد برج العرب لمواجهة المصري -فيديو وصور
رياضة محلية

توافد جماهير الأهلي على استاد برج العرب لمواجهة المصري -فيديو وصور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 0-0
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 المصري البورسعيدي
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة بيراميدز وسموحة بمرحلة حسم الدوري (0-0)