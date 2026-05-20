شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بـ 21 عروسًا في احتفالية الزفاف الجماعي "فرحة مصر"، التي أقيمت تحت رعاية وحضور السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

واستهدفت المبادرة إدخال البهجة على ألف عريس وعروسًا من مختلف محافظات الجمهورية، في إطار دعم الدولة للشباب وتخفيف أعباء الزواج عن كاهل الأسر المصرية.

تجهيزات منزلية ودعم اجتماعي للعرسان

جاءت المبادرة بمشاركة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التي أكدت تقديرها للجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة في تنظيم ودعم الفعالية.

وشملت المبادرة توفير تجهيزات منزلية كاملة ومساندة اجتماعية للعرسان لمساعدتهم على بدء حياة جديدة باستقرار، وهو ما يجسد روح التكافل الاجتماعي والدور الوطني للمؤسسات المدنية في مساندة الفتيات والشباب المقبلين على الزواج.

كلمة السيدة الأولى ورسائل الدعم

أعربت السيدة انتصار السيسي خلال كلمتها عن شعورها بالفخر وهي تحتفل مع أبناء مصر في هذه المناسبة، متمنية لجميع العرائس حياة مستقرة يملؤها الخير والمودة والرحمة.

أشادت قرينة الرئيس بالجهود المبذولة لتنظيم هذا الحدث الضخم، معبرة عن سعادتها بمشاركة العرسان فرحتهم ببدء مرحلة جديدة من حياتهم في ظل رعاية مجتمعية متكاملة.

أجواء احتفالية وفقرات فنية متنوعة

شهد الحفل الذي قدمته الفنانة حنان مطاوع أجواء مبهجة غلبت عليها الزغاريد والأغاني الشعبية، بمشاركة نخبة من الفنانين؛ حيث قدم الفنان أحمد سعد أغنية "ألف مرة"، وأشعلت المطربة بوسي الأجواء بأغنية "مبروك عليا"، بالإضافة إلى عروض فرقة رضا للفنون الشعبية. وتفاعل الحضور بشكل واسع مع الفقرات الفنية التي عززت من روح البهجة التي عمت المكان طوال الاحتفالية.

استمرارية المبادرات المجتمعية

أكدت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية أن مشاركة عرائس من المحافظة تأتي ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وتستهدف هذه الخطط التوسع في تقديم الدعم العيني والمادي للشباب، بما يحقق أهداف الدولة في بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة ومستقبلًا آمنًا للأجيال القادمة.