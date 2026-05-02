قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل محاكمة ثلاثة متهمين (بائعي خردة وبائعة متجولة)، لاتهامهم بقتل طفل رضيع وإلقاء جثته في مقابر الدخيلة، إلى دور الانعقاد في شهر يونيو المقبل، وذلك لسماع شهادة الطبيب الشرعي في القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد رفعت جبر، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار يوسف سعد أبو زيد، والمستشار أحمد مجدي الجندي.

بلاغ العثور على جثمان رضيع بمقابر الدخيلة

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2800 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد بورود بلاغ من المواطنين بالعثور على جثمان طفل رضيع حديث الولادة ملقى داخل منطقة المقابر في دائرة القسم، وبحضور سكرتير المحكمة مختار عبد الحليم باشرت الهيئة القضائية نظر الجلسة.

تفاصيل الجريمة: خنق الرضيع بوسادة من القمامة

وكشفت التحقيقات عن قيام كل من "م.ف.ت" و"ر.ص.ع" (بائعي خردة) و"س.ا.س" (بائعة متجولة)، بقتل الطفل المجني عليه حديث الولادة عمدًا مع سبق الإصرار؛ حيث بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على الخلاص منه فور ولادته، واتفقوا على التخلص منه في مكان مهجور بجوار المقابر عقب انتهاء المتهمة الثانية من عملية الولادة.

قطع الحبل السري بـ "كتر" وفرار المتهمين من الموقع

وأظهرت التحقيقات قيام المتهم الأول بقطع الحبل السري للرضيع باستخدام آلة حادة (كتر)، وتعدى عليه بالضرب، ثم أحضر وسادةً من القمامة وأطبق بها على وجه الطفل خنقًا بكل ما أوتي من قوة حتى فارق الحياة.

عقب ذلك، قام المتهمون بلف الجثمان في قماش أبيض وإلقائه بالمقابر وفروا هاربين، قبل أن تتوصل التحريات لهويتهم ويتم إلقاء القبض عليهم وإحالتهم للمحاكمة.