اكتشاف جديد للغاز في دلتا النيل يضيف 50 مليون قدم مكعب يوميًا

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بمنطقة دلتا النيل، بمعدلات إنتاج تُقدَّر بنحو 50 مليون قدم مكعب يوميًا، وذلك عقب نجاح حفر البئر الاستكشافية (Nidoco N-2) بمنطقة الامتياز، والتي تتولى تشغيلها إيني بالشراكة مع bp.

وتفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جهاز الحفر EDC 56 الذي نفّذ أعمال البئر بمنطقة غرب أبو ماضي بمحافظة كفر الشيخ، على بُعد نحو 3 كم من الشاطئ في مياه ضحلة بعمق يقارب 10 أمتار. وقد تم حفر البئر من البر باستخدام أحدث التقنيات المتطورة للحفر المائل، ما أسهم في خفض التكاليف وتعزيز كفاءة العمليات.

سداد مستحقات الشركاء يدفع تكثيف الاستكشاف وزيادة الإنتاج

وأكد الوزير أن هذا الكشف، إلى جانب الزيادة في إنتاج الحقول القائمة، يأتي في إطار نجاح قطاع البترول في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مع استهداف الانتهاء منها بالكامل بنهاية يونيو المقبل، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة مع الشركاء وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

وأضاف أن انتظام سداد المستحقات أسهم في تشجيع الشركاء على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الحفر والإنتاج، فضلًا عن التوسع في تنمية الحقول المتقادمة من خلال مد فترات الاتفاقيات، وهو ما ساعد على جذب استثمارات جديدة لهذه المناطق.



وأشار إلى أن قرب موقع البئر من البنية التحتية القائمة - إذ يبعد أقل من 2 كم عن أقرب تسهيلات إنتاج -يتيح سرعة ربطه على الشبكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وبدء الإنتاج المبكر، بما يعزز كفاءة الإنفاق الاستثماري.

وأوضح الوزير أن هذا الكشف يُعد نموذجًا لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم إمدادات الغاز للسوق المحلية، كما يعكس استمرار نجاح إيني في أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق امتيازها المختلفة.

يُذكر أن منطقة تنمية غرب أبو ماضي تُدار بواسطة إيني، بالشراكة مع bp والهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال شركة بتروبل، وهي شركة مشتركة بين الهيئة وإيني.



