سادت حالة من الحزن والأسى بمحيط مستشفى أسيوط الجامعي، إذ تجمع أهالي ضحايا حادث إطلاق النار العشوائي الذي وقع بشارع السنترال بمركز ومدينة أبنوب.

واصطف الأهالي في مشهد مؤثر انتظارًا لخروج جثامين ذويهم، عقب صدور قرار جهات التحقيق بالتصريح بالدفن، تمهيدًا لإقامة مراسم الجنازات.

كان الحادث قد نفذه رجل يعاني من اضطرابات نفسية، إذ أطلق الأعيرة النارية بشكل عشوائي على المواطنين، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

شهد محيط المستشفى لحظات إنسانية مؤثرة، إذ تعالت أصوات البكاء وانهمرت الدموع، في انتظار تسلم الجثامين ووداع الضحايا.

كشف عدد من شهود العيان من أهالي مركز أبنوب بمحافظة أسيوط، تفاصيل جديدة حول واقعة إطلاق النار العشوائي التي نفذها رجل يعاني من اضطرابات نفسية، وأسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

أوضح الشهود، أن المتهم يدعى "عاطف.خ"، 48 عامًا، كان يستقل سيارة ملاكي "جيب"، قبل أن يصطدم بدراجة نارية، ما أدى إلى إصابة قائد الدراجة.

أضاف شهود العيان، أن عددًا من الأهالي تجمعوا في موقع الحادث، وقاموا بتصوير المتهم في محاولة لتوثيق الواقعة، وسط حالة من التوتر والارتباك.

أشاروا إلى أن المتهم حاول الفرار من الموقع، إلا أنه بعدما وجد نفسه محاصرًا بالكاميرات، أخرج بندقية من داخل سيارته، وبدأ في إطلاق النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين.

أسفر إطلاق النار عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى ومصابين، في مشهد مأساوي أثار حالة من الذعر بين الأهالي بالمنطقة.

وانتقل فريق من النيابة العامة بمركز أبنوب إلى موقع حادث إطلاق الأعيرة النارية العشوائي على المواطنين، لبدء التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة.

وقام أعضاء النيابة العامة بمعاينة موقع الحادث ميدانيًا لتحديد أسبابه وظروفه، كما توجه فريق آخر إلى المستشفى لمناظرة جثامين الضحايا والاستماع إلى أقوال المصابين والشهود.

في السياق ذاته، كشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط تفاصيل الحادث، عقب تداول أنباء عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحريات، أنه في يوم 18 الجاري، تلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد بقيام شخص يستقل سيارة ملاكي بإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين بموقف أبنوب، ما أدى إلى سقوط 8 قتلى و5 مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، إذ تم تتبعه حتى تبين هروبه إلى قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، في محاولة للاختباء من قوات الأمن.

ووفقًا للتحريات، بادر المتهم بإطلاق النار تجاه القوات فور استشعاره باقترابهم، ما أدى إلى تبادل إطلاق النيران بين الطرفين، أسفر عن مصرع المتهم في موقع الحادث.

الحالة النفسية للمتهم.

وكشفت المعلومات، أن المتهم كان يعاني منذ فترة من اضطرابات نفسية، وكان يتلقى العلاج داخل إحدى مستشفيات الصحة النفسية بمحافظة القاهرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على كافة التفاصيل وكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.