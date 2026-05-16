في واقعة مأساوية تجاوزت جدران محاكم الأسرة لتصل إلى أروقة الجنايات، تجد طالبتان في مقتبل العمر نفسيهما في مواجهة شبح ضياع مستقبلهما التعليمي، إثر بلاغ من أقرب الأقربين.

"يسرا ويمنى"، شقيقتان أصبحتا فجأة في قلب أزمة قانونية بعد صدور حكم قضائي بحبسهما ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهام والدهما لهما بتزوير "مفردات مرتبه".

وفي خضم هذا الصراع العائلي المعقد، تخرج والدة الطالبتين عن صمتها لتكشف الكواليس الخفية وتفاصيل استخراج المستند المثير للجدل، موجهة مناشدة إنسانية عاجلة لرجال القضاء بالرأفة والرحمة، تزامناً مع ترقب الأسرة لجلسة الاستئناف الحاسمة التي قد تكتب فصلاً جديداً في حياة الفتاتين.

حكم بالحبس وأمل في الاستئناف

في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أكدت السيدة "تغريد"، والدة الطالبتين يسرا ويمنى، المتهمتين من قِبل والدهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ "تزوير مفردات المرتب"، أن ابنتيها صدر بحقهما حكم بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ. وشددت الأم على احترامها التام لأحكام القضاء، معربة عن أملها الكبير في درجات التقاضي المتبقية، وثقتها في ظهور الحق خلال جلسة الاستئناف.

كواليس استخراج المستند المزور بحسن نية

وحول تفاصيل الواقعة، أوضحت الأم أن الأب وجه اتهاماً مباشراً لها ولابنتيها بتزوير مستند إثبات الدخل الخاص به (مفردات المرتب) وخاتم جهة عمله. وكشفت أن ابنتها "يسرا" توجهت إلى محافظة أسوان بموجب تصريح رسمي من محكمة الأسرة لاستخراج المستند من مقر عمل والدها. وهناك، تسلمت الورقة من أحد الموظفين بعد انتظار دام نحو 45 دقيقة، وقدمتها للمحكمة بحسن نية تامة ودون أي علم بوجود تلاعب أو تزوير بها.

بلاغ فوري من الأب واتهامات بالتحريض

وأشارت والدة الفتاتين إلى أن الأب، لعلمه المسبق بأن المستند الصادر من جهة عمله مزور، توجه في نفس اليوم الذي قُدمت فيه الورقة للمحكمة إلى نيابة أسيوط الكلية لتحرير محضر تزوير. وأضافت أن الأسرة لم تعلم بتلك الخطوة إلا في أواخر شهر ديسمبر الماضي عند استدعاء الفتاتين للاستجواب. كما استنكرت الأم اتهام طليقها لها بتحريض بناتها، مؤكدة أن هذه التهمة لا أساس لها من الصحة.

دعوى نفقة الصغار وانفصال منذ 10 سنوات

وفيما يخص دوافع القضية، بيّنت السيدة تغريد أن دعوى النفقة تخص الفتاتين فقط، مشيرة إلى أنها انفصلت عن والدهما "خلعاً" منذ نحو 10 سنوات، وتنازلت حينها عن كافة حقوقها المادية. وأوضحت أن إجمالي النفقة التي تتقاضاها الفتاتان حالياً يبلغ 7000 جنيه (بواقع 3500 جنيه لكل منهما)، مشددة على عدم وجود أي دافع منطقي يدفعهن للتزوير، وأنها بذلت قصارى جهدها لتربيتهن والوصول بهن لمستوى لائق.

مناشدة إنسانية لقاضي الاستئناف لإنقاذ مستقبلهما

ووجهت الأم مناشدة إنسانية عاجلة لقاضي الاستئناف، راجية إياه النظر إلى القضية بعين الأب وبالرأفة والرحمة، حفاظاً على المستقبل التعليمي للفتاتين؛ حيث تدرس "يسرا" في الفصل الدراسي الأخير بالسنة الرابعة بقسم (BIS) بكلية التجارة، بينما تدرس "يمنى" بالثانوية العامة (القسم الأدبي). وأعربت عن تفاؤلها بأن يحمل يوم الاستئناف أخباراً سعيدة تنقذ مستقبلهما.

رد حاسم على المسيئين لحملات التشهير

وأبدت الأم استياءها الشديد من حملات التشهير والإساءة التي طالت شرف العائلة عبر وسائل التواصل، مؤكدة أنها لن تسامح من يخوض في الأعراض دون إلمام بتفاصيل القضية وظروفها. واكتفت بالتأكيد على فخرها بحسن تربية بناتها بشهادة المقربين، محتسبة أمرها وأمر بناتها لله تعالى في مواجهة أي تجاوزات.

توضيح هام بشأن هيئة الدفاع القانونية بأسيوط

وفي ختام تصريحاتها، حرصت الأم على توضيح موقف هيئة الدفاع، مؤكدة أن المحامين الموكلين رسمياً بمتابعة قضية "يسرا ويمنى" في أسيوط هم ثلاثة فقط: الأستاذ أحمد لطفي، الأستاذ مجدي كريم، والأستاذ مصطفى شراقة. ووجهت الشكر للمحامين المتطوعين على مبادراتهم، مشددة في الوقت ذاته على أنها لم تطلب تدخل أي محامٍ آخر بخلاف الثلاثة المذكورين، راجية من الله أن يُكلل مساعيهم بالنجاح.