ضبط مصنع مياه فى القليوبية يزور علامات تجارية شهيرة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية من ضبط مصنع غير مرخص بمدينة قها، يقوم بتعبئة مياه مجهولة المصدر وبيعها على أنها مياه معدنية باستخدام علامات تجارية غير مسجلة، وذلك في إطار الحملات المكثفة لمكافحة الغش التجاري وحماية صحة المواطنين.

تنفيذًا لتوجيهات الوزارة والمحافظة

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمصانع غير المرخصة، وتكثيف الحملات التموينية لضبط المخالفات.

حملة بقيادة تموين قها

وقادت الحملة إدارة تموين قها برئاسة إيناس محمود، بناءً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حيث استهدفت الحملة عددًا من المناطق بنطاق الإدارة ضمن خطط المتابعة وغرف العمليات المركزية.

ضبط مصنع يعبئ مياه في ظروف غير صحية

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المياه في ظروف غير صحية، وطرحها بالأسواق على أنها مياه معدنية، إلى جانب استخدام علامات تجارية غير مسجلة، بما يمثل غشًا تجاريًا صريحًا يهدد الصحة العامة.

التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية

وجرى التحفظ على المضبوطات والتي شملت 1600 زجاجة مياه زنة 600 مل، و150 زجاجة فارغة، و25 كرتونة فارغة، كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

استمرار الحملات الرقابية

وأكدت مديرية التموين بالقليوبية استمرار الحملات الرقابية اليومية والتصدي بكل حسم لكافة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع، خاصة المنتجات المرتبطة بصحة المواطنين، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس الأمن الغذائي.

تشديد الرقابة خلال الفترة المقبلة

واختتمت المديرية بيانها بالتأكيد على استمرار تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة لضبط الأسواق والمصانع غير المرخصة، وحماية المواطنين من أي منتجات مجهولة المصدر.