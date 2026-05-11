دخلت شقيقة ضحية كفر السنابسة بمحافظة المنوفية في حالة انهيار شديد عقب صدور حكم السجن المؤبد على الزوج المتهم بقتل زوجته داخل منزل الزوجية، مؤكدة أن الأسرة ما زالت تعيش صدمة الواقعة حتى الآن.

وقالت شقيقة المجني عليها في تصريحات لموقع مصراوي عقب الجلسة: "مكنتش أعرف إنه قتلها.. دخلنا لقيناها متغطية وكأنه مفيش حاجة حصلت"، مضيفة أنها طلبت من ابنة شقيقتها وقتها أن تُحضر "بصلة" لوالدتها بعدما ظنت أنها فقدت الوعي فقط، قبل اكتشاف الجريمة.

وأضافت وسط حالة من البكاء: "قولت للبنت شمميها بصلة يمكن تفوق.. مكنتش متخيلة إنها ماتت"، مؤكدة أن المشهد ما زال يطارد الأسرة حتى الآن.

"الأطفال اتشردوا والأسرة اتدمرت"

وأكدت شقيقة الضحية أن أسرة المجني عليها تعيش حالة من القهر والحزن منذ وقوع الجريمة، خاصة بسبب مصير الأطفال بعد فقدان والدتهم ودخول والدهم السجن.

وقالت: "أهله كانوا بيضحكوا في المحكمة.. ميعرفوش إحنا شايلين إيه جوانا، ولا حاسين بدمار الأسرة وتشريد الأطفال بعد اللي حصل".

وأضافت أن الأسرة كانت تطالب بالقصاص العادل منذ اليوم الأول، مؤكدة أن الضحية تحملت الكثير من الخلافات قبل وقوع الجريمة.

الحكم بالمؤبد

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية أصدرت اليوم حكمها بالسجن المؤبد على الزوج المتهم بقتل زوجته بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف.

وشهدت الجلسة تعديل القيد والوصف من "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" إلى "قتل مجرد"، بعد مرافعات الدفاع والنيابة العامة.

وترجع أحداث الواقعة إلى مطلع نوفمبر 2025، عندما كشفت الأجهزة الأمنية مقتل سيدة داخل منزل الزوجية، قبل ضبط الزوج المتهم وإحالته للمحاكمة الجنائية.