"قالت لها هتخسسك".. طالبة بالشرقية في حالة حرجة بسبب "حبة الغلة" وزميلتها متهمة

كتب : ياسمين عزت

05:05 م 11/05/2026

طالبة بالشرقية

تباشر نيابة مركز الزقازيق العامة بمحافظة الشرقية، اليوم، التحقيقات في البلاغ المقدم من أسرة طالبة بالصف الأول الإعدادي، اتهمت فيه إحدى زميلاتها بإعطاء ابنتهم «حبة حفظ الغلال» السامة، بزعم مساعدتها على زيادة الوزن وتحسين مظهرها، ما تسبب في إصابتها بحالة تسمم حادة ودخولها المستشفى في حالة حرجة.

وبحسب ما أكدته أسرة الطالبة، فإن ابنتهم عادت من المدرسة وهي تعاني من حالة إعياء شديدة، قبل أن تتدهور حالتها الصحية بصورة مفاجئة، الأمر الذي دفعهم إلى نقلها سريعًا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وأوضحت والدة الطالبة أن الفحوصات الأولية كشفت عن تناول ابنتها مادة سامة يُشتبه في كونها «حبة حفظ الغلال»، المعروفة بخطورتها الشديدة وتأثيرها القاتل في كثير من الحالات، مشيرة إلى أن ابنتها أخبرتهم قبل تدهور حالتها بأن إحدى زميلاتها أعطتها الحبة وأقنعتها بأنها تساعد على زيادة الوزن.

وأضافت الأسرة أن الطالبة لم تكن تدرك خطورة المادة التي تناولتها، مؤكدين أنهم تقدموا ببلاغ رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وكشف ملابسات الواقعة كاملة.

جرى إخطار الأجهزة الأمنية، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لسماع أقوال أسرة الطالبة والمسؤولين داخل المدرسة، وبيان كيفية وصول المادة السامة إلى الطالبة، والتأكد من صحة الاتهامات وظروف الواقعة.

الشرقية الزقازيق مدرسة النيابة العامة

