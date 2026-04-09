أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أن ملف سلامة الغذاء يحظى باهتمام بالغ من الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية بكافة مراكز ومدن المحافظة للتصدي لأي ممارسات تضر بالصحة العامة.

جهود مكثفة للطب البيطري

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط، برئاسة الدكتور جمال سيد أحمد، كثفت جهودها الرقابية خلال شهر مارس الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية، ما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي بلغ نحو 5124.650 كجم.

محاضر قانونية ضد المخالفين

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت كذلك عن تحرير 24 محضرًا للمخالفين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار تطبيق القانون وردع أي تجاوزات تمس سلامة الغذاء.

فحص توريدات الجهات الحكومية

وأضاف المحافظ أن أعمال الرقابة لم تقتصر على الأسواق فقط، بل شملت أيضًا فحص لحوم التوريدات الموجهة للجهات الحكومية، حيث تم الكشف على نحو 16,868.475 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة.



خطة متكاملة للرقابة والتوعية

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على تداول المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني، موضحًا أن الدور الرقابي يمتد ليشمل رفع الوعي الصحي لدى المواطنين وأصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية.

صحة المواطن خط أحمر

وشدد اللواء محمد علوان على أن صحة المواطن تأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لافتًا إلى أن الحملات البيطرية تمثل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من المخاطر الغذائية، وأن الأجهزة المعنية تعمل بكل حزم لضمان وصول غذاء آمن إلى موائد الأسر.

منظومة غذائية آمنة ومستدامة

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار هذه الحملات يعكس التزام المحافظة ببناء منظومة غذائية آمنة ومستدامة، تقوم على التعاون بين الجهات الرقابية والمواطنين، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بقطاع الغذاء داخل محافظة أسيوط.