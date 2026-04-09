استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير 2025 حتى أبريل 2026، وذلك على مستوى 26 جهة فرعية داخل الجامعة.

تفاصيل الشكاوى ونسبة الإنجاز

وأكد رئيس الجامعة أن المنظومة تلقت 1225 شكوى، بنسبة إنجاز بلغت 98.55% وفقًا للمؤشر العام الصادر عن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بواقع 961 شكوى فردية و264 شكوى جماعية، تم التعامل معها إلكترونيًا.

تطوير قدرات المنظومة

وأشار "الجيزاوي" إلى رفع كفاءة وحدات المنظومة داخل الجامعة لمواكبة المتغيرات المختلفة، بما ساهم في تحسين سرعة ودقة التعامل مع الشكاوى.

توجيهات مشددة بسرعة الاستجابة

وأوضح أنه تم إصدار تعليمات مشددة لكافة الجهات التابعة للجامعة بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مع متابعة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

إشادات وثقة متزايدة

وأضاف أن تلك الجهود انعكست بشكل إيجابي، حيث حرص عدد من المواطنين على توجيه الشكر والإشادة بجهود الحكومة في حل مشكلاتهم، مما يعكس زيادة الثقة في المنظومة.

نقطة اتصال جديدة لتسريع الحلول

كما أعلن رئيس الجامعة عن تفعيل نقطة اتصال جديدة داخل المنظومة الرئيسية، لتلقي الشكاوى وتحويلها مباشرة إلى الجهات المختصة، بما يضمن سرعة الانتهاء منها.