بنسبة إنجاز 98.55%.. جامعة بنها تحقق قفزة في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين

كتب : أسامة علاء الدين

10:28 ص 09/04/2026

جامعة بنها

استعرض الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير 2025 حتى أبريل 2026، وذلك على مستوى 26 جهة فرعية داخل الجامعة.

تفاصيل الشكاوى ونسبة الإنجاز

وأكد رئيس الجامعة أن المنظومة تلقت 1225 شكوى، بنسبة إنجاز بلغت 98.55% وفقًا للمؤشر العام الصادر عن منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، بواقع 961 شكوى فردية و264 شكوى جماعية، تم التعامل معها إلكترونيًا.

تطوير قدرات المنظومة

وأشار "الجيزاوي" إلى رفع كفاءة وحدات المنظومة داخل الجامعة لمواكبة المتغيرات المختلفة، بما ساهم في تحسين سرعة ودقة التعامل مع الشكاوى.

توجيهات مشددة بسرعة الاستجابة

وأوضح أنه تم إصدار تعليمات مشددة لكافة الجهات التابعة للجامعة بضرورة الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، مع متابعة ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

إشادات وثقة متزايدة

وأضاف أن تلك الجهود انعكست بشكل إيجابي، حيث حرص عدد من المواطنين على توجيه الشكر والإشادة بجهود الحكومة في حل مشكلاتهم، مما يعكس زيادة الثقة في المنظومة.

نقطة اتصال جديدة لتسريع الحلول
كما أعلن رئيس الجامعة عن تفعيل نقطة اتصال جديدة داخل المنظومة الرئيسية، لتلقي الشكاوى وتحويلها مباشرة إلى الجهات المختصة، بما يضمن سرعة الانتهاء منها.

جامعة بنها الشكاوى الحكومية مجلس الوزراء شكاوى المواطنين التحول الرقمي الخدمات الحكومية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-4: تقدم مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 9-4: تقدم مهني لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات الخميس
أخبار البنوك

الدولار يواصل الانخفاض مقابل الجنيه في 5 بنوك بمنتصف تعاملات الخميس
أول اتصال منذ بدء الحرب.. السعودية وإيران تبحثان خفض التوتر
شئون عربية و دولية

أول اتصال منذ بدء الحرب.. السعودية وإيران تبحثان خفض التوتر
المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض بنسبة 0.43% بمستهل جلسة اليوم الخميس
اقتصاد

المؤشر الرئيسي للبورصة ينخفض بنسبة 0.43% بمستهل جلسة اليوم الخميس
جريمة في العقار رقم (25).. حكاية "محمود" قتل حبيبته وقفز من الطابق الرابع
حوادث وقضايا

جريمة في العقار رقم (25).. حكاية "محمود" قتل حبيبته وقفز من الطابق الرابع

الذهب ينخفض ببداية تعاملات الخميس
"ارتفاع الحرارة وشبورة مائية".. توقعات طقس الأيام المقبلة