بعد ضبطه بـ "جواكن" الحشيش في عرض البحر.. المؤبد لعاطل حاول تهريب طن مخدرات بالطور

كتب : رضا السيد

06:10 م 08/04/2026

محكمة جنايات جنوب سيناء

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم بمدينة الطور، بالمؤبد وغرامة 200 ألف جنيه، لعاطل يتاجر فى المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد عزت، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

أحداث القضية

وتعود أحداث القضية إلى يوم 30 يونيو 2025، عندما وردت معلومات إلى مكتب مخابرات وأمن حرس حدود أبوزنيمة، تفيد اعتزام بعض الأفراد العاملين في مجال تهريب المواد المخدرة التخطيط لتحميل كمية من المواد المخدرة وتهريبها من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي من خليج السويس، وعليه قامت دورية بحرية من مكتب مخابرات وامن حرس حدود أبوزنيمة، لتمشيط منطقة المعلومات.

العثور على لنش داخل البحر

وخلال مرور الدورية بمنطقة القادحية جنوب مدينة طور سيناء بنحو 35 كيلو متر، والتابعة لدائرة قسم الطور، جرى ضبط لنش فيبر أبيض اللون، وغير مدون عليه أي بيانات، ومزود بموتور يعمل بقوة 150 حصان، وعليه شخص مصري الجنسية يدعى "ع. ح. ف"، ولا يحمل تحقيق شخصية، وبحوزته 3 تليفونات محمول، وبالتفتيش عثر على 20 جركن بداخلهم 11295 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، بوزن طن و130 كيلو، معدين ومجهزين للتهريب.

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمخدرات بقصد توصيلها إلى أحد التجار عبر البحر مقابل مبلغ مالي.

الإجراءات القانونية

وجرى التحفظ على المضبوطات ، وتحرير محضر بالواقعة برقم 2204 جنح الطور، وأمرت جهات التحقيق بطور سيناء حبس المتهم احتياطيًا، قبل إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها اليوم في القضية رقم 1043 كلي جنوب سيناء لسنة 2025.

فيديو "خناقة المرج".. كيف أنهى 3 أجانب حياة شاب بسبب فرح؟
