مصرع 3 شباب صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

05:02 م 06/04/2026

مصرع 3 صعقا بالكهرباء داخل مزرعة - أرشيفية

مصرع 3 أشخاص صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة بمركز بلاط

خيمت حالة من الحزن على أهالي محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بعد مصرع 3 أشخاص صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة بنطاق مركز بلاط.

تفاصيل البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية في الوادي الجديد إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث صعق بالكهرباء داخل مزرعة تابعة لدائرة مركز بلاط، وعلى الفور جرى إخطار القيادات المعنية والدفع بفرق الإسعاف إلى موقع الحادث للوقوف على الملابسات الأولية والتعامل مع البلاغ.

أسماء الضحايا ومكان الواقعة

أظهرت المعاينة الأولية أن الضحايا هم: محمد حسن مسلم، 20 عامًا، وأحمد السيد محمد أحمد، 32 عامًا، ومصطفى علي طنطاوي، 20 عامًا، بعدما تعرضوا إلى صعق بالكهرباء داخل مزرعة تقع في منطقة الطريق الدائري على طريق “بلاط – الخارجة".

تحركات الإسعاف والأجهزة الأمنية

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، بينما باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها الميدانية في مركز بلاط، مع فرض كردون أمني حول موقع الحادث لحين انتهاء الفحص والمعاينة، خاصة أن الواقعة جرت داخل مزرعة وفي نطاق يستلزم التدقيق في مصدر التيار الكهربائي وملابسات الوفاة.

قرار النيابة ومعاينة الموقع

وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة والجهات الأمنية عدم نقل الجثامين من موقع الحادث في الوقت الحالي، لحين استكمال المعاينة الفنية وتحديد الأسباب الدقيقة التي قادت إلى وقوع الحادث، وبيان ما إذا كانت الواقعة ناتجة عن خلل كهربائي مفاجئ أو ظروف أخرى يجري فحصها.

الوادي الجديد مركز بلاط صعق بالكهرباء داخل مزرعة موقع الحادث

