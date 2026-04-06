سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز المنيا، اليوم الإثنين، على حريق نشب في مصنع لإنتاج السمن بإحدى القرى دون خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بنشوب حريق في مصنع للسمن بقرية بهدال، ومحاولة الأهالي السيطرة عليه.

جرى الدفع بسيارتين للإطفاء، وإخماد الحريق ومنع امتداده، والذي لم يسفر عن خسائر بشرية، وتسبب في خسائر داخل مستلزمات المصنع ومواد الإنتاج.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، فيما رجحت التحريات الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي.