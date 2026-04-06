أصيبت تلميذة تبلغ من العمر 10 سنوات، إثر سقوطها من الطابق الثاني داخل مدرسة سماليج الابتدائية التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، في واقعة أثارت القلق بين أولياء الأمور.

تفاصيل الواقعة

شهدت المدرسة سقوط التلميذة من الطابق الثاني أثناء تواجدها داخل المبنى، ما أسفر عن إصابتها، وعلى الفور جرى التعامل مع الحالة ونقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نقلها للمستشفى

واستقبل مستشفى تلا العام الطفلة المصابة، حيث تخضع للفحوصات الطبية والعلاج، للاطمئنان على حالتها الصحية.

تحقيقات جارية

حُرر محضر بالواقعة، وبدأت جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وبيان أسبابه.