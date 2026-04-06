إعلان

إصابة تلميذة سقطت من الدور الثاني في مدرسة بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

02:40 م 06/04/2026

سيارة اسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيبت تلميذة تبلغ من العمر 10 سنوات، إثر سقوطها من الطابق الثاني داخل مدرسة سماليج الابتدائية التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، في واقعة أثارت القلق بين أولياء الأمور.

تفاصيل الواقعة

شهدت المدرسة سقوط التلميذة من الطابق الثاني أثناء تواجدها داخل المبنى، ما أسفر عن إصابتها، وعلى الفور جرى التعامل مع الحالة ونقلها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

نقلها للمستشفى

واستقبل مستشفى تلا العام الطفلة المصابة، حيث تخضع للفحوصات الطبية والعلاج، للاطمئنان على حالتها الصحية.

تحقيقات جارية

حُرر محضر بالواقعة، وبدأت جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وبيان أسبابه.

المنوفية تلا مدرسة سقوط طالبة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

