استقبل اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، صباح اليوم الاثنين، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لدى وصوله مطار أسيوط الدولي، للمشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية أصول الدين والدعوة بجامعة الأزهر، والذي يُعقد هذا العام تحت عنوان: "الفكر الإسلامي ودوره في بناء المجتمع المعاصر".

قيادات جامعية وأزهرية تشارك في الاستقبال

وحضرت قيادات أزهرية وأكاديمية مراسم الاستقبال، من بينهم الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور مرسي محمد حسن، عميد كلية أصول الدين والدعوة بفرع الجامعة في أسيوط.

محافظ أسيوط: دور الأوقاف محوري في نشر الفكر المستنير

ورحب محافظ أسيوط بوزير الأوقاف، معربًا عن تقديره للدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة في نشر منهج الوسطية وتجديد الخطاب الديني، وتعزيز قيم التسامح والتعايش داخل المجتمع.

وأكد المحافظ أن جهود الوزارة في تدريب الدعاة وتأهيل الأئمة تشكل دعامة مهمة في مواجهة الفكر المتطرف، وبناء وعي مجتمعي قادر على دعم مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار.

وزير الأوقاف يشيد بالتنمية في أسيوط ويؤكد تكامل الأدوار

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة الأزهري عن خالص شكره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا اعتزازه بزيارة محافظة أسيوط، ومشيدًا بما تشهده من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات.

وشدد الوزير على أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لنشر الفكر الوسطي وتعزيز قيم الانتماء والتسامح، مع دعم المؤسسات العلمية والدعوية للقيام بدورها في مواجهة التحديات الفكرية وبناء مجتمع مستقر يمضي نحو التنمية المستدامة.