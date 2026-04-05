أجرى اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الأحد، جولة ميدانية داخل مستشفيي أشمون العام والحميات، لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، في إطار المتابعة المستمرة للمنظومة الصحية بالمحافظة.

متابعة الأقسام الطبية

تفقد المحافظ عددًا من الأقسام داخل مستشفى الحميات، شملت الاستقبال والملاحظة والصيدلية ومعمل الكيمياء والهيماتولوجي، إضافة إلى وحدة الأشعة المقطعية الجديدة، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وخدمات العلاج على نفقة الدولة.

مستشفى أشمون العام

امتدت الجولة إلى مستشفى أشمون العام، حيث تفقد المحافظ وحدة قسطرة القلب والعناية المركزة، ومعمل الدم، وعيادات العظام والباطنة والمخ والأعصاب، إضافة إلى وحدة السكتة الدماغية وأمراض الكلى، مع متابعة الحالة الصحية للمرضى داخل الأقسام.

الانضباط داخل العمل

خلال الجولة، شدد المحافظ على أهمية الالتزام والانضباط داخل المنشآت الصحية، مع رفع كفاءة الخدمات المقدمة، بما يضمن توفير بيئة علاجية آمنة للمرضى وتحسين جودة الخدمة الطبية.

إحالة للتحقيق

وفي ختام الجولة، قرر محافظ المنوفية إحالة 29 من العاملين المتغيبين عن العمل بدون إذن رسمي إلى التحقيق، مؤكدًا عدم السماح بأي تقصير داخل القطاع الصحي، خاصة في الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين بشكل مباشر.