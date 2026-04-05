أجرى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، جولة ميدانية بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة أعمال التمهيد والتسوية والرصف الجارية بمحيط مزلقان المعلمين عند مطلع ومنزل كوبري أسيوط العلوي (كوبري الواسطى). كما شملت الجولة تفقد الطريق الجديد الجاري إنشاؤه خلف منطقة المعلمين لربطها بالطريق الدائري وصولًا لقرية درنكة، ضمن خطة المحافظة لتحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية.

مشاركة تنفيذية لمتابعة معدلات التنفيذ

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وممدوح جبر رئيس حي غرب، ويسري سند مدير إدارة المواقف. واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول نسب التنفيذ وسير العمل وفق الجدول الزمني المحدد.

رفع كفاءة طبقات الأسفلت وتحسين الحركة المرورية

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال التمهيد ورفع كفاءة طبقات الأسفلت قبل وبعد قضبان السكة الحديد بمزلقان المعلمين، الذي يُعد من النقاط المرورية الحيوية. وتشمل الأعمال إعادة تهيئة الطريق وضبط مناسيبه بالكامل لضمان استواء السطح وانسيابية حركة المركبات، بما يحد من التكدسات التي كانت تشهدها المنطقة نتيجة تهالك الطريق السابق.

تنفيذ توصيات لجنة مراجعة الطرق

وأوضح المحافظ أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوصيات اللجنة المكلفة بمراجعة حالة الطرق والميادين، والتي أوصت بضرورة تطوير هذه النقطة المحورية من خلال تمهيد الطريق قبل وبعد قضبان السكة الحديد، وضبط مناسيب الأسفلت، بجانب تركيب بلاط إنترلوك بين القضبان بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية.

متابعة إنشاء الطريق الجديد الرابط لمنطقة درنكة

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء الطريق الجديد خلف منطقة المعلمين، والذي يربط الطريق الدائري بمطلع كوبري أسيوط العلوي، ويمتد حتى قرية درنكة. وشاهد أعمال فرد التربة الزلطية وتركيب البلدورات استعدادًا لبدء أعمال الرصف.

توجيهات بالالتزام بالجدول الزمني ومعايير الجودة

وشدد اللواء محمد علوان على الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت، مع مراعاة معايير الجودة والسلامة، بما يسهم في تحسين مستوى الطرق وتسهيل الحركة المرورية في المناطق ذات الكثافات العالية.

تطوير الطرق أولوية ضمن رؤية مصر 2030

وأكد المحافظ أن تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمحافظة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030. ولفت إلى أن هذه الجهود تعزز جودة الحياة للمواطنين من خلال توفير بيئة مرورية آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.