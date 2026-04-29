إعلان

انهيار منزل من 5 طوابق في كفر الحمام ببنها -صور

كتب : أسامة علاء الدين

06:32 م 29/04/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    انهيار منزل من 5 طوابق في كفر الحمام ببنها (1)
  • عرض 10 صورة
    انهيار منزل من 5 طوابق في كفر الحمام ببنها (2)
  • عرض 10 صورة
    انهيار منزل من 5 طوابق في كفر الحمام ببنها (5)
  • عرض 10 صورة
    انهيار منزل من 5 طوابق في كفر الحمام ببنها (6)
  • عرض 10 صورة
    انهيار منزل من 5 طوابق في كفر الحمام ببنها (7)
  • عرض 10 صورة
    انهيار منزل من 5 طوابق في كفر الحمام ببنها (8)
  • عرض 10 صورة
    انهيار منزل من 5 طوابق في كفر الحمام ببنها (9)
  • عرض 10 صورة
    انهيار منزل من 5 طوابق في كفر الحمام ببنها (3)
  • عرض 10 صورة
    انهيار منزل من 5 طوابق في كفر الحمام ببنها (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية كفر الحمام التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، انهيار منزل مكون من خمسة طوابق، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي ودفع الأجهزة المعنية للتحرك الفوري لموقع الحادث.

تحرك عاجل للأجهزة المعنية

دفعت الجهات المختصة بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار، بمشاركة مسؤولي مجلس المدينة، لبدء أعمال رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود عالقين أسفل الركام.

نقل مصابين للمستشفى

أسفرت الواقعة عن إصابة شخصين، حيث جرى نقل أحدهما إلى مستشفى بنها التعليمي وهو يعاني من هبوط حاد في ضغط الدم وحالة إغماء، بينما ادعى المصاب الثاني تعرضه لصعق كهربائي، وتوجه بنفسه إلى وحدة إسعاف ميت السباع قبل نقله للمستشفى.

حالات إغماء ورفض نقل

وأفادت هيئة الإسعاف المصرية بوجود حالة أخرى تعرضت لهبوط حاد في ضغط الدم وإغماء، إلا أنها رفضت استكمال النقل إلى المستشفى وغادرت سيارة الإسعاف بناءً على رغبتها.

استمرار أعمال الفحص والتأمين

في الوقت ذاته، أكدت المصادر عدم تسجيل أي إصابات إضافية حتى الآن، مع استمرار أعمال الفحص ورفع الأنقاض وتأمين محيط العقار المنهار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

انهيار منزل بنها القليوبية الحماية المدنية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فرص ذهبية وتغييرات إيجابية.. الأبراج الأكثر حظا في مايو 2026
علاقات

فرص ذهبية وتغييرات إيجابية.. الأبراج الأكثر حظا في مايو 2026
متحدث الوزراء: قانون موحد للأحوال الشخصية أمام البرلمان قريبا
أخبار مصر

متحدث الوزراء: قانون موحد للأحوال الشخصية أمام البرلمان قريبا
كواليس الحركة التي صنعت "تريند" بطل أفريقيا.. عبد الله: تدربت عليها شهورًا
أخبار المحافظات

كواليس الحركة التي صنعت "تريند" بطل أفريقيا.. عبد الله: تدربت عليها شهورًا
بعد واقعة فندق بورسعيد.. هل توجد قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق؟
مصراوى TV

بعد واقعة فندق بورسعيد.. هل توجد قيود على إقامة المرأة بمفردها في الفنادق؟
نيابة النقض توصي برفض طعن المتهم بهتك عرض طفل البحيرة داخل مدرسته
أخبار المحافظات

نيابة النقض توصي برفض طعن المتهم بهتك عرض طفل البحيرة داخل مدرسته

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرؤية الإلكترونية وإنشاء إدارة لتنفيذ الأحكام.. وزير العدل يكشف ملامح قانون الأسرة الجديد
الدولار يتخطى 53 جنيها لأول مرة منذ أسبوعين.. فما الأسباب؟
موجة حارة تضرب البلاد حتى السبت.. الأرصاد تكشف التفاصيل وموعد التحسن
مجلس الوزراء يمدد تطبيق العمل عن بُعد أسبوعيًا طوال شهر مايو
رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"