شهدت قرية كفر الحمام التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، انهيار منزل مكون من خمسة طوابق، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي ودفع الأجهزة المعنية للتحرك الفوري لموقع الحادث.

تحرك عاجل للأجهزة المعنية

دفعت الجهات المختصة بقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار، بمشاركة مسؤولي مجلس المدينة، لبدء أعمال رفع الأنقاض والتأكد من عدم وجود عالقين أسفل الركام.

نقل مصابين للمستشفى

أسفرت الواقعة عن إصابة شخصين، حيث جرى نقل أحدهما إلى مستشفى بنها التعليمي وهو يعاني من هبوط حاد في ضغط الدم وحالة إغماء، بينما ادعى المصاب الثاني تعرضه لصعق كهربائي، وتوجه بنفسه إلى وحدة إسعاف ميت السباع قبل نقله للمستشفى.

حالات إغماء ورفض نقل

وأفادت هيئة الإسعاف المصرية بوجود حالة أخرى تعرضت لهبوط حاد في ضغط الدم وإغماء، إلا أنها رفضت استكمال النقل إلى المستشفى وغادرت سيارة الإسعاف بناءً على رغبتها.

استمرار أعمال الفحص والتأمين

في الوقت ذاته، أكدت المصادر عدم تسجيل أي إصابات إضافية حتى الآن، مع استمرار أعمال الفحص ورفع الأنقاض وتأمين محيط العقار المنهار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.