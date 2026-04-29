نيابة النقض توصي برفض طعن المتهم بهتك عرض طفل البحيرة داخل مدرسته

كتب : أحمد نصرة

06:49 م 29/04/2026

محكمة جنايات دمنهور

قال أيمن عطا الله محامي الطفل ياسين إن نيابة النقض الجنائي أوصت برفض الطعن المقدم من المتهم صبري. ك، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لإدانته بهتك عرض موكله داخل إحدى المدارس بدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة.

وحددت محكمة النقض جلسة الاثنين 1 يونيو 2026، لنظر الطعن المقيد برقم 3630 لسنة 96 قضائية، والفصل في الطلب المقدم من المحكوم عليه.

تفاصيل الحكم

كانت محكمة جنايات دمنهور المستأنفة، قضت في 18 نوفمبر 2025، بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل حكم أول درجة، ومعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، عما أسند إليه.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى اتهام المتهم بهتك عرض طفل لم يتجاوز عمره 5 أعوام، داخل إحدى دورات المياه بمدرسة الكرمة التابعة لمركز دمنهور، مستغلًا سلطته عليه، ما تسبب في إصابة الطفل بالإصابات المثبتة بتقرير الطب الشرعي.

مذكرة نيابة النقض

أكدت نيابة النقض في مذكرتها سلامة الحكم المطعون عليه، واستناده إلى أدلة سائغة وكافية، ورفضت جميع أوجه الطعن التي تمسك بها الدفاع، والتي تضمنت القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع.

ومن المقرر أن تفصل محكمة النقض في الطعن خلال الجلسة المحددة مطلع يونيو المقبل.

