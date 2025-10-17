"أنا عمك".. وفاة ضحية نيران ابن شقيقه بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

توفي المهندس "حنفي لبيب"، مساء الخميس، متأثرًا بحروق بالغة بلغت نسبتها 90%، بعد أيام من احتجازه في مستشفى جامعة المنوفية، ضحية لجريمة ارتبكها ابن شقيقه.

سادت حالة من الحزن العميق قرية برهيم التابعة لمركز منوف، عقب الإعلان عن وفاته. وفي جنازة شارك فيها أبناء قريته، شُيّع جثمان الفقيد.

تعود تفاصيل الحادث المأساوي إلى مطلع شهر أكتوبر الجاري، حين أضرم ابن شقيق المجني عليه النار في جسده أمام منزله، وسط ذهول وصراخ الأهالي الذين عجزوا عن إنقاذه بعد أن التهمت النيران جسده بالكامل.

وفي شهادتها لـ "مصراوي"، قالت "هبة"، ابنة الضحية، إن والدها كان معروفًا بحسن خلقه ومحبته للجميع، وكان يعتبر المتهم كأحد أبنائه. وأشارت إلى أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية عادية سُمع خلالها صوت والدها وهو يقول: "عيب اللي بتعمله يا ابني.. أنا عمك"، قبل أن يباغتهم المتهم بسكب مادة مشتعلة وإشعال النار فيه.

وأضافت أن الجيران هرعوا في محاولة يائسة لإطفاء الحريق بالرمال والبطاطين، لكن شدة النيران حتمت نقله فورًا إلى مستشفى منوف العام، ومنه إلى مستشفى جامعة المنوفية، حيث ظل في حالة حرجة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونقل شهود عيان أن المتهم حاول بعد ارتكاب جريمته إشعال النيران في كومة قش مجاورة، مما كاد يتسبب في كارثة أكبر، لولا تدخل الأهالي السريع الذي حال دون امتداد الحريق وإنقاذ الماشية والمنازل المجاورة.

من جانبها، تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتهم في غضون وقت قصير، وضبطت بحوزته زجاجة تحتوي على مادة قابلة للاشتعال. وكشفت التحريات الأولية عن وجود خلافات عائلية قديمة دفعت المتهم لارتكاب جريمته، وقد تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.