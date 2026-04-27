طلب إحاطة أمام البرلمان بشأن أزمة انتشار الكلاب

كتب : أحمد نصرة

12:03 م 27/04/2026

الكلاب الضالة

تقدمت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة أمام مجلس النواب، بشأن أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، وما تمثله من تهديد مباشر لحياة المواطنين.


وأكدت النائبة، في طلبها الموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضرورة التدخل العاجل لوضع حلول جذرية لهذه الأزمة.

وأوضحت أن انتشار الكلاب الضالة بصورة متزايدة في الشوارع والميادين أصبح مصدر خطر دائم على المواطنين، خاصة مع تكرار وقائع الهجوم والعقر، وما ينتج عنها من إصابات بين الأطفال وكبار السن، فضلا عن تسببها في وقوع حوادث مرورية نتيجة محاولات المارة الفرار من هجماتها المفاجئة.

وأضافت أن التعامل مع الأزمة يجب أن يحقق التوازن بين الحفاظ على أرواح المواطنين ومراعاة حقوق الحيوان، من خلال وضع ضوابط بيئية وصحية آمنة تحد من انتشار الكلاب الضالة، وتحافظ في الوقت نفسه على التوازن البيئي.

وطالبت النائبة بسرعة تدخل مديريات الطب البيطري والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضع آليات فعالة للتعامل مع الظاهرة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم في الشوارع والميادين.

الكلاب الضالة البحيرة مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



"لغز الشال".. والد عروس بورسعيد يفجر مفاجأة: لم أرَ أداة الجريمة حول عنق
أخبار المحافظات

"لغز الشال".. والد عروس بورسعيد يفجر مفاجأة: لم أرَ أداة الجريمة حول عنق
لم يتمالك نفسه.. بكاء وانهيار ضحية "ملابس النساء" ببنها أمام المحكمة
أخبار المحافظات

لم يتمالك نفسه.. بكاء وانهيار ضحية "ملابس النساء" ببنها أمام المحكمة
محيي الدين: "السيادة الاقتصادية" مفتاح الاستقرار في المرحلة المقبلة
اقتصاد

محيي الدين: "السيادة الاقتصادية" مفتاح الاستقرار في المرحلة المقبلة
أيمن الشريعي يكشف لمصراوي كواليس توجيه الشكر للجهاز الإداري لفريق إنبي
رياضة محلية

أيمن الشريعي يكشف لمصراوي كواليس توجيه الشكر للجهاز الإداري لفريق إنبي
محمد عمارة لـ"مصراوي": الأهلي سيهزم بيراميدز وبلعمري "زي قلته"
رياضة محلية

محمد عمارة لـ"مصراوي": الأهلي سيهزم بيراميدز وبلعمري "زي قلته"

أخبار

المزيد

عودة تداولات البورصة المصرية بعد عطل مفاجئ
بعد تخفيض العتال الأسعار.. هل تبدأ موجة تصحيح سوق العقارات؟
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: تقلبات ربيعية وشبورة ورياح على فترات