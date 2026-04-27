تقدمت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة أمام مجلس النواب، بشأن أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، وما تمثله من تهديد مباشر لحياة المواطنين.



وأكدت النائبة، في طلبها الموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضرورة التدخل العاجل لوضع حلول جذرية لهذه الأزمة.

وأوضحت أن انتشار الكلاب الضالة بصورة متزايدة في الشوارع والميادين أصبح مصدر خطر دائم على المواطنين، خاصة مع تكرار وقائع الهجوم والعقر، وما ينتج عنها من إصابات بين الأطفال وكبار السن، فضلا عن تسببها في وقوع حوادث مرورية نتيجة محاولات المارة الفرار من هجماتها المفاجئة.

وأضافت أن التعامل مع الأزمة يجب أن يحقق التوازن بين الحفاظ على أرواح المواطنين ومراعاة حقوق الحيوان، من خلال وضع ضوابط بيئية وصحية آمنة تحد من انتشار الكلاب الضالة، وتحافظ في الوقت نفسه على التوازن البيئي.

وطالبت النائبة بسرعة تدخل مديريات الطب البيطري والجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضع آليات فعالة للتعامل مع الظاهرة، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم في الشوارع والميادين.