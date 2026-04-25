تعرض الكابتن عماد حسانين، مدير مركز شباب أبوحماد فى محافظة الشرقية، لاعتداء تسبب فى إصابته بجرح قطعي في الرقبة، ما استدعى نقله إلى مستشفى أبوحماد المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

ويذكر أن الحالة الصحية للمصاب استقرت بعد تدخل طبي عاجل، حيث تم التعامل مع الإصابة بشكل سريع وفعال، ما ساهم في إنقاذ حياته.

في سياق متصل، تحركت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة أبوحماد، وكثفت جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهمين المتورطين في الحادث، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وعرضهم على جهات التحقيق.

يذكر أن عماد حسانين من الشخصيات المعروفة في مدينة أبوحماد، ويحظى بمحبة وتقدير كبيرين بين أهالي المنطقة، نظرًا لدوره البارز في إدارة مركز الشباب وخدمة المجتمع.