توريد أكثر من 70 ألف طن قمح في الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

04:52 م 23/04/2026

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، تحقيق مؤشرات إيجابية غير مسبوقة في موسم توريد القمح الشتوي 2025/2026، مع تسارع ملحوظ في معدلات حصاد القمح وتوريد القمح بمختلف مراكز المحافظة، في إطار دعم الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

مساحات ضخمة وحصاد متسارع

وكشف الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح بلغ 412,706 فدانًا، فيما جرى حصاد القمح من 74,000 فدان حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصاد بوتيرة مرتفعة داخل المشروعات الزراعية والمزارع الكبرى، ما يعكس نجاح خطط التوسع الزراعي في الوادي الجديد.

توزيع كميات توريد القمح داخليًا

وقال المرسي، إنه سجلت كميات توريد القمح داخل المحافظة نحو 25,298 طنًا، تصدرتها شؤون مطاحن مصر بالخارجة بأكثر من 13.8 ألف طن، تلتها صومعة العوينات بنحو 10.5 ألف طن، إلى جانب مساهمات من بنك التسليف وقطاع التقاوى، ما يعكس تنوع جهات استقبال القمح ودعم منظومة التوريد.

توريد القمح خارج المحافظة

وأوضح المرسي، أن 45,050 طنًا من القمح جرى توريدها خارج الوادي الجديد، ليصل إجمالي توريد القمح (داخليًا وخارجيًا) إلى 70,348.471 طنًا، وهو رقم يعكس ارتفاع إنتاج القمح وجودته هذا الموسم مقارنة بالأعوام السابقة.

دعم حكومي للمزارعين

وأكد وكيل زراعة الوادي الجديد، أن هذه الطفرة في إنتاج القمح وتوريد القمح نتيجة التسهيلات المقدمة للمزارعين، حيث عملت مديريتا الزراعة والتموين على تسريع صرف المستحقات المالية، وتوفير حلول للنقل والتخزين، ما شجع المزارعين على زيادة توريد القمح وتعزيز الإنتاج.

