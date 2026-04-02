أصدر اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، توجيهًا لجميع العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة، ومديريات الخدمات بالمحافظة، بضرورة الالتزام بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 أبريل الجاري، ولمدة شهر، على أن يخضع القرار للتقييم والمراجعة.

وأوضح المحافظ أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء المصري الصادرة بالقرار رقم 85 لسنة 2026، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار جهود الدولة لتنظيم بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

القطاعات المستثناة من القرار

وأشار إلى أن تطبيق القرار يستثني عددًا من القطاعات الحيوية التي تتطلب طبيعة عملها التواجد الميداني، وتشمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، ومديرية الصحة والمستشفيات، وهيئة الإسعاف، وقطاع الغاز الطبيعي، إضافة إلى العاملين بالمدارس والجامعات، ومقدمي الخدمات المباشرة للجمهور بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

ضوابط الاستثناءات

كما يشمل الاستثناء أيضًا من يتم تكليفهم من قبل رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات، وذلك بالتنسيق مع السكرتير العام للمحافظة، بما يضمن استمرار انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر.

وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الإجراءات والضوابط المنظمة لسير العمل، مع ضمان عدم الإخلال بمصالح المواطنين أو تعطيل الخدمات المقدمة لهم.