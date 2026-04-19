كلف حازم الأشموني، محافظ الشرقية، محمد السيد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بالمرور على دواوين المديريات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب وحدات الإدارة المحلية، وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة.



ويأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو خفض استهلاك الطاقة دون التأثير على انتظام سير العمل أو مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع رفع كفاءة الأداء الحكومي داخل مختلف القطاعات

ومن جانبه، قام مدير إدارة المتابعة الميدانية بتشكيل لجان مختصة للمرور على الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق قرارات ترشيد استهلاك الطاقة، مع استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل طبيعي ودون أي تعطيل، مؤكداً التزام جميع المصالح الحكومية بتنفيذ تلك الإجراءات.



وأكد محافظ الشرقية أن تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة لن يؤثر على سرعة إنجاز مصالح المواطنين أو انتظام العمل، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن بين خفض الاستهلاك وضمان استمرارية تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية.



وأشار إلى أن تطبيق نظام العمل عن بُعد يستثني بعض القطاعات الحيوية التي تتطلب التواجد الفعلي للعاملين، على أن يتم تشغيلها وفقاً لاحتياجات العمل، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية دون انقطاع.