محافظ المنوفية يكرم شابًا أنقذ فتاة من الغرق في بح

كرم عمرو الغريب محافظ المنوفية اليوم الأحد، الشاب أحمد البرماوي، ابن مدينة شبين الكوم، تقديرًا لشجاعته في إنقاذ فتاة من الغرق ببحر شبين الكوم، في موقف إنساني لاقى إشادة واسعة بين الأهالي.

تكريم رسمي

أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة ومكافأة مالية للشاب، باعتباره نموذجًا مشرفًا يُحتذى به في سرعة الاستجابة وتحمل المسؤولية، كما اعتبره رمزًا لكل من شارك في عملية إنقاذ الفتاة.

إشادة بالموقف

أكد المحافظ أن تدخل الشاب في التوقيت المناسب كان سببًا رئيسيًا في إنقاذ حياة إنسان، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف تعكس أصالة أبناء المحافظة وقدرتهم على التصرف بشجاعة في الأزمات، فضلًا عن نشر قيم التعاون والإيثار داخل المجتمع.

رسالة دعم للنماذج الإيجابية

أوضح أن الدولة تحرص على تكريم النماذج الإيجابية التي تقدم قدوة حسنة، وتسهم في تعزيز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية، بما يدعم بناء مجتمع متماسك.

رد فعل الشاب

أعرب أحمد البرماوي عن شكره وتقديره لهذا التكريم، مؤكدًا أن ما فعله كان واجبًا إنسانيًا، وأنه لم يتردد لحظة في إنقاذ الفتاة.

دعم مستمر

يأتي هذا التكريم في إطار توجه محافظة المنوفية لدعم وإبراز النماذج المشرفة، وتشجيع المبادرات الإنسانية التي تساهم في خدمة المجتمع.