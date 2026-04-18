شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والأستاذ خالد البلشي نقيب نقابة الصحفيين، اليوم السبت، فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي المكثف للصحفيين بمركز الإبداع والتميز التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الجانبين.

تعزيز الدور المجتمعي وتطوير الكوادر البشرية

وأكد الفريق أسامة ربيع، خلال كلمته الافتتاحية، أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالاستثمار في العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية في استراتيجية التطوير، مشددًا على حرص الهيئة على تعزيز دورها المجتمعي من خلال التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والانفتاح على النقابات المهنية.

وأشار إلى الدور الحيوي الذي تقوم به نقابة الصحفيين في دعم الوعي الوطني والتعبير عن قضايا المجتمع، مؤكدًا أن منظومة التدريب داخل الهيئة تشهد تطويرًا مستمرًا لمواكبة أحدث التقنيات العالمية، من خلال أكاديمية التدريب البحري والمحاكاة ومركز الإبداع والتميز.

نقابة الصحفيين: التدريب لمواكبة الإعلام الحديث

من جانبه، أوضح خالد البلشي أن النقابة تسعى باستمرار إلى رفع كفاءة الصحفيين عبر تنظيم دورات متخصصة تواكب التطورات المتسارعة في مجال الإعلام، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي.

وأشاد بإمكانات مركز الإبداع والتميز، واصفًا إياه بصرح تدريبي متكامل يضم تجهيزات حديثة تسهم في تقديم برامج تدريبية متطورة، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس من خلال بروتوكولات مشتركة مستقبلًا.

برنامج تدريبي مكثف لتنمية المهارات الإعلامية

وأكد محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل النقابة لشئون التدريب، أن البرنامج يمثل فرصة مهمة لتطوير مهارات الصحفيين، حيث يمتد على مدار أربعة أيام، ويتضمن تدريبات متخصصة في التحرير الصحفي، وصحافة الموبايل، والتحول الرقمي، بما يعزز قدرات المشاركين على إنتاج محتوى إعلامي حديث ومتطور.

مركز الإبداع والتميز

ويُعد مركز الإبداع والتميز التابع لهيئة قناة السويس من المؤسسات التدريبية المتخصصة، حيث يضم 7 قاعات تدريبية مجهزة، تشمل قاعات للغات والتكنولوجيا، وأخرى للتدريب العملي والإداري، بالإضافة إلى قاعة مخصصة للتعاون مع سيمنز، واستوديو متكامل للتسجيل الصوتي والمرئي.

جولة ميدانية في قناة السويس الجديدة

وتضمنت الفعاليات جولة بحرية في قناة السويس الجديدة، أعقبها تفقد متحف قناة السويس، في إطار تعريف المشاركين بالمشروعات القومية وجهود التطوير التي تشهدها الهيئة.