حضر المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، مؤتمر الصلح بين عائلتي بيت الصادق (عائلة الحرارات) وبيت أبوستيت (عائلة أولاد حسن)، التي استمرت لـ15 عامًا بقرية الزنيقة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء طه خاطر مدير البحث الجنائي ، والعميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى الازهر والأوقاف والكنيسة ، وعمد ومشايخ القرية والقرى المجاورة.

وجرت مراسم الصلح تحت رعاية فضيلة الشيخ خيري الشيباني الأنصاري، وبمشاركة لجنة المصالحات وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أن جلسات الصلح تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ الاستقرار المجتمعي ونبذ الخلافات، مشيدًا بدور القيادات الطبيعية وأجهزة الأمن في إنهاء النزاعات بالطرق السلمية، بما يعزز روح التسامح والتماسك.