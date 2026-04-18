إنهاء خصومة ثأرية استمرت 15 عامًا بين عائلتين في الأقصر

كتب : محمد محروس

01:40 م 18/04/2026
    الآلاف يحضرون الصلح
    صلح بين عائلتين في إسنا
    جانب من مراسم الصلح
    محافظ الأقصر في الصلح
    إنهاء خصومة ثأرية في الأقصر

حضر المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، مؤتمر الصلح بين عائلتي بيت الصادق (عائلة الحرارات) وبيت أبوستيت (عائلة أولاد حسن)، التي استمرت لـ15 عامًا بقرية الزنيقة التابعة لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء طه خاطر مدير البحث الجنائي ، والعميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة إسنا، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وممثلى الازهر والأوقاف والكنيسة ، وعمد ومشايخ القرية والقرى المجاورة.

وجرت مراسم الصلح تحت رعاية فضيلة الشيخ خيري الشيباني الأنصاري، وبمشاركة لجنة المصالحات وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمركز.

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر أن جلسات الصلح تمثل ركيزة أساسية في ترسيخ الاستقرار المجتمعي ونبذ الخلافات، مشيدًا بدور القيادات الطبيعية وأجهزة الأمن في إنهاء النزاعات بالطرق السلمية، بما يعزز روح التسامح والتماسك.

فيديو قد يعجبك



استثناء خاص لـ"إم بي سي" لبث نهائي كأس ملك إسبانيا مجانًا - تفاصيل
أخبار مصر

استثناء خاص لـ"إم بي سي" لبث نهائي كأس ملك إسبانيا مجانًا - تفاصيل
قرار بمنع صرف الخبز لأكثر من بطاقة للفرد في مخابز الدقهلية -صور
أخبار المحافظات

قرار بمنع صرف الخبز لأكثر من بطاقة للفرد في مخابز الدقهلية -صور
ملايين بالدولار في الطريق.. مكافأة ضخمة تنتظر الزمالك في هاتين الحالتين
رياضة عربية وعالمية

ملايين بالدولار في الطريق.. مكافأة ضخمة تنتظر الزمالك في هاتين الحالتين
والدتها تدافع وتهدد بالمساءلة القانونية.. قصة أزمة ابنة علي الحجار
زووم

والدتها تدافع وتهدد بالمساءلة القانونية.. قصة أزمة ابنة علي الحجار
هل سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا يوليو المقبل؟ مصدر يحسم الجدل
أخبار مصر

هل سيتم رفع سن المعاش إلى 61 عامًا يوليو المقبل؟ مصدر يحسم الجدل

اضغط للتفاصيل| رصاصة أسفل طاولة مفاوضات إيران وأمريكا.. من يطلقها في إسلام آباد؟