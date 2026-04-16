أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية عن استقبال 8 أطنان من القمح المحلي في أول أيام توريد المحصول الاستراتيجي لموسم 2026، وذلك بصوامع وشون المحافظة.

غرفة عمليات مركزية وفرعية لمتابعة التوريد

وأكدت المديرية إنشاء غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية برئاسة وكيل الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالإدارات الخارجية، لمتابعة عمليات التوريد أولًا بأول وتذليل أي عقبات.

لجان فنية لفحص القمح وضمان الجودة

وأوضح مدير تموين القليوبية أن استلام القمح يتم من خلال لجان فنية متخصصة للتأكد من مطابقة المحصول للمواصفات القياسية بجميع مواقع التخزين التابعة للمحافظة.

11 موقعًا تخزينيًا بسعة 327 ألف طن

وأشار إلى تشكيل 11 لجنة لاستلام القمح المحلي في 11 موقعًا تخزينيًا موزعة على مستوى المحافظة، بإجمالي سعة تخزينية تصل إلى 327 ألف طن، بعد معاينة وتجهيز المواقع.

تيسير الإجراءات وتشجيع المزارعين على التوريد

وأكد أن اختيار مواقع التخزين جاء قريبًا من المزارعين لتسهيل عملية التوريد، وتشجيعهم على التسليم للدولة بأسعار عادلة ومحفزة.

أسعار توريد القمح المحلي هذا العام

تتراوح أسعار إردب القمح بين 2400 و2500 جنيه حسب درجة النظافة، حيث سجل إردب درجة 23.5 نحو 2500 جنيه، ودرجة 23 نحو 2450 جنيهًا، ودرجة 22.5 نحو 2400 جنيه.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية أن إجمالي المساحة المنزرعة قمحًا بالمحافظة تبلغ 41025 فدانًا، بينما يبلغ المستهدف توريده هذا الموسم 61500 طن.



وأضاف أنه تم تشكيل لجان نوعية بالإدارات الزراعية لمتابعة أعمال الحصاد والدراس، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن حصاد 46 فدانًا من إجمالي المساحة المنزرعة.