عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا بمقر مجلس مدينة كفر شكر، بحضور اللواء أحمد شادي رئيس المدينة والنائب هاني شحاتة عضو مجلس النواب، لبحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية ووضع آليات عملية للتعامل مع المشكلات القائمة بما يلبي احتياجات المواطنين، مع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمتعثرة والتأكيد على وضع جداول زمنية للانتهاء منها.

إعادة إحياء مركز شباب كفر شكر

ناقش المحافظ موقف مركز شباب كفر شكر الذي توقفت به أعمال التطوير منذ سنوات عقب تحويله إلى مركز تنمية شبابية، مشددًا على أهمية استكمال أعمال التطوير بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، لما يمثله من متنفس حيوي لشباب المدينة.

مشروع خدمي متكامل على أرض 7 أفدنة

كما تناول الاجتماع مقترح استغلال قطعة أرض بمساحة 7 أفدنة تابعة لوزارة الموارد المائية والري، حيث وجه المحافظ بإعداد تصور متكامل لإقامة منطقة خدمات تضم سوقًا حضاريًا، ووحدة تراخيص مرور، ونقطة إطفاء، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والقضاء على المظاهر العشوائية.

خطة عاجلة لرفع كفاءة الطرق

وعلى صعيد البنية التحتية، شدد المحافظ على ضرورة إعداد خطة عاجلة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وربط المدينة بالقرى، خاصة طريق كفر شكر – البقاشين، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال أعمال الرصف بالمناطق غير المدرجة بالخطة الحالية.

ملف التموين ودعم المخابز

كما ناقش ملف التموين، ووجه بدراسة إعادة تشغيل المخابز المغلقة بالتنسيق مع وزارة التموين، لضمان توافر الخبز المدعم ووصوله إلى كافة المناطق وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

تيسير إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ القليوبية على أهمية التيسير على المواطنين في ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمتابعة الأداء الخدمي والتعامل الفوري مع أي معوقات.