إعلان

وفاة طالبة بقرص سام في شبين القناطر

كتب : أسامة علاء الدين

05:36 م 14/04/2026

إسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مأساوية، حيث فارقت فتاة في السابعة عشرة من عمرها الحياة، إثر تناولها قرصًا سامًا يُعرف بحبة الغلة، ما تسبب في حالة من الصدمة بين أهالي المنطقة.

بدأت الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من المستشفى العام، يفيد بوصول الفتاة “فرح أ. ع” (17 عامًا) في حالة إعياء شديدة نتيجة إصابتها بتسمم حاد.

محاولات الإنقاذ

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى، وبالفحص تبين تدهور الحالة الصحية للفتاة نتيجة تفاعل المادة السامة داخل جسدها، ورغم محاولات الفريق الطبي لإسعافها وإجراء غسيل معدة وإنعاش للوظائف الحيوية، فإنها توفيت متأثرة بحالتها.


وأفادت التحريات الأولية بأن الفتاة تناولت «حبة الغلة» السامة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها من خلال سؤال شهود العيان وأفراد أسرتها للوقوف على أسباب ودوافع الواقعة.

النيابة تباشر التحقيقات

تم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، كما كلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال التحريات حول الواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حبة الغلة وفاة فتاة تسمم القليوبية شبين القناطر النيابة العامة حادث مأساوي الطب الشرعي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

