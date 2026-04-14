لدعم الأنشطة التجارية.. 50% تخفيضا في رسوم تراخيص المحال بالإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:39 م 14/04/2026 تعديل في 02:45 م

محافظ الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية بدء تطبيق حزمة جديدة من التسهيلات الخاصة بإجراءات استخراج تراخيص المحال العامة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وضمن توجهات وزارة التنمية المحلية لتيسير إجراءات الترخيص وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

خفض الرسوم وتبسيط الإجراءات

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم أصحاب الأنشطة التجارية، حيث أقرت المحافظة تخفيض رسوم استخراج الترخيص بنسبة تصل إلى 50%، بالإضافة إلى تقليل عدد المستندات المطلوبة وتبسيط الدورة المستندية، بما يضمن سرعة إنهاء المعاملات، علماً بأن المهلة المحددة لهذه التسهيلات ستنتهي في 30 يونيو 2026.

المستندات المطلوبة للتقديم

وحددت المحافظة المستندات الأساسية المطلوبة لبدء الطلب في تقديم بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب أو وكيله الرسمي، بالإضافة إلى سند الملكية أو عقد الإيجار الخاص بالمحل، مع السماح للمواطنين باستكمال باقي المستندات الفنية والإدارية خلال مراحل متقدمة من إجراءات الترخيص لضمان عدم تعطيل أصحاب الأنشطة.

نظام الشباك الواحد

وتيسيرًا على أصحاب المحال، تم التنسيق مع إدارة الرخص المركزية لإتاحة سداد جميع الرسوم الخاصة بمختلف الجهات المختصة من خلال شباك واحد فقط داخل المركز التكنولوجي التابع للحي الواقع في نطاقه المحل، مما يساهم في القضاء على البيروقراطية وتوفير الوقت والجهد على المتقدمين.

دعوة لتقنين الأوضاع

,أهابت محافظة الإسكندرية بجميع أصحاب المحال العامة سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء للاستفادة من هذه التسهيلات الجديدة قبل انتهاء المدة المقررة، وذلك لتقنين أوضاعهم وتجنب التعرض للمساءلة القانونية أو الغرامات الفورية والمخالفات الناتجة عن ممارسة النشاط بدون ترخيص رسمي.

