إعلان

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبور السكة الحديد في شبين القناطر

كتب : أسامة علاء الدين

02:28 م 14/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقي شخص مصرعه، اليوم، بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إثر اصطدامه بأحد القطارات أثناء عبوره شريط السكة الحديد، ما أسفر عن وفاته في الحال.

انتقال أمني سريع

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، وانتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل الجثمان والتعامل مع الواقعة.

تفاصيل الحادث

أظهرت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة عبور المجني عليه من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالتزامن مع مرور القطار، ما أدى إلى اصطدامه به بشكل مفاجئ.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبين القناطر، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

قرارات النيابة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، حيث أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

تحذير للمواطنين

ناشدت الجهات المعنية المواطنين بضرورة الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لشريط السكة الحديد، وتوخي الحذر أثناء المرور، حفاظًا على الأرواح ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية شبين القناطر حادث قطار السكة الحديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أوبو تطلق Find N6 أحدث هواتفها القابلة للطي بسعر 150 ألف جنيه
أجهزة متنوعة

أوبو تطلق Find N6 أحدث هواتفها القابلة للطي بسعر 150 ألف جنيه
قصة السفينة الصينية التي كسرت حصار أمريكا على هرمز.. وسفارة إيرانية تسخر
شئون عربية و دولية

قصة السفينة الصينية التي كسرت حصار أمريكا على هرمز.. وسفارة إيرانية تسخر
توجيه مهم من وزيرة الإسكان بشأن تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين" بأكتوبر
أخبار مصر

توجيه مهم من وزيرة الإسكان بشأن تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين" بأكتوبر
إعلامي يكشف مفاجأة.. حسام البدري مرشح لتدريب منتخب ليبيا
رياضة عربية وعالمية

إعلامي يكشف مفاجأة.. حسام البدري مرشح لتدريب منتخب ليبيا
"صباح الفل".. فرنش مونتانا يتحدث باللهجة المصرية في حفله مع تامر حسني
زووم

"صباح الفل".. فرنش مونتانا يتحدث باللهجة المصرية في حفله مع تامر حسني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"