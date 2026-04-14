لقي شخص مصرعه، اليوم، بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إثر اصطدامه بأحد القطارات أثناء عبوره شريط السكة الحديد، ما أسفر عن وفاته في الحال.

انتقال أمني سريع

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالحادث، وانتقلت قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل الجثمان والتعامل مع الواقعة.

تفاصيل الحادث

أظهرت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة عبور المجني عليه من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بالتزامن مع مرور القطار، ما أدى إلى اصطدامه به بشكل مفاجئ.

نقل الجثمان وبدء التحقيقات

نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى شبين القناطر، تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

قرارات النيابة

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، حيث أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

تحذير للمواطنين

ناشدت الجهات المعنية المواطنين بضرورة الالتزام بالعبور من الأماكن المخصصة لشريط السكة الحديد، وتوخي الحذر أثناء المرور، حفاظًا على الأرواح ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.