وصول 107 بطاقات تموين جديدة إلى الوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

02:20 م 14/04/2026

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من البطاقات التموينية، في إطار التيسير على المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

107 بطاقات للمستحقين

قالت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين بالوادي الجديد، إن الدفعة تضم 21 بطاقة بدل تالف، و39 بطاقة بدل فاقد، و47 بطاقة لحالات الفصل والإصدار الاجتماعي، بإجمالي 107 بطاقات.

التسليم بمكتب خدمة المواطنين

وأكدت أن توزيع البطاقات التموينية يجري من خلال مكتب خدمة المواطنين المطور خلف النادي الاجتماعي، مع تسليمها لصاحبها شخصيًا ببطاقة الرقم القومي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

